獨家／日網讚台人遇狂震冷靜「抱電視」 當事人：反射動作而已

青森7.5強震，有台灣遊客在地震當下，竟然還先冷靜用雙手「護住電視」防止它被摔壞。（圖／threads@allenwu_11658授權提供）





青森7.5強震，有不少正在日本旅遊的台灣人拍下各種劇烈晃動畫面，其中這段影片同時在台日社群上瘋傳。有台灣遊客在地震當下，竟然還先冷靜用雙手護住電視，防止它被摔壞。這一幕讓日本網友盛讚「台灣人真的貼心可靠」，還說我們素質很高，值得深交，《EBC東森新聞》也獨家訪問到當事旅客，還原當時情形。

在日台灣遊客：「天啊，哇啊啊啊，天啊。」

一瞬間天搖地動，飯店內物品四散，砸落一地。在日台灣遊客：「放著放著放著，好久喔，好可怕喔，好可怕，嚇爛欸。」

就連習慣地震的台灣人，也被這晃度嚇到魂飛魄散。不過同一時間也出現違和畫面，同房兩個人竟然還用雙手護住電視，再把電視輕輕平放到塌塌米上，避免摔壞，甚至還有兩個人在錄影紀錄，這冷靜程度就被說，簡直是「台灣之光」了吧。

當事旅客：「搖的真的是滿大的，坐在地板上都會被甩出去那種，因為（同事）他們坐在那邊啊，然後他們就會起來保護身邊的貴重物品，我覺得我們大家都表現的很好。」

影片中掌鏡人還原當下狀況，當時他們一團60多人到青森員工旅遊，入住星野集團旗下青森屋，怎麼也沒想到只是反射性護電視。後續竟然引起日本網友盛讚，說台灣人「冷靜貼心又可靠」、「實在速巴拉希，更愛台灣了」、「希望台灣的朋友們都不要受傷」、「你們的素質真的很高，這樣的國家才值得深交」。

當事旅客：「同事他們都很開心，覺得很多體驗。」

意外成為最強國民外交，從驚嚇變驚喜。同行也有人顧不了那麼多，只能丟下電視，趕緊疏散到一樓大廳報平安。

地震當下，到底該不該先護電視也意外引發討論，有人認為護電視也能防止它砸下來，螢幕碎掉將人割傷；另一派則認為應該先顧自己，找地方避難。

東南營建防災研究所兼任副教授高士峯：「先就地避難保護自己，等地震停了，你趕快離開，扶電視不是首要的。」

專家點出，護電視之前還是要先確保自己安全。台灣遊客擋電視畫面爆紅，也成為地震驚魂中意外溫馨畫面。

