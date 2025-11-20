獨家／日航官網「改票劃位成功」遭拒登機 地勤：沒機票

有民眾在易遊網買日本航空機票，出發前因航班時間調整，到日航官網更改機票也畫好座位，但機票沒有連動，無法登機。（示意圖／東森新聞）





有民眾在易遊網買日本航空機票，出發前因航班時間調整，到日航官網更改機票也畫好座位，登機時被地勤告知航班變動有紀錄，但機票沒有連動，無法登機。對此日航公司致歉，換票的航班跟機票應該由系統自動串接，承認是系統疏失。

東京街頭一整大片楓葉，紅的、黃的通通有，每年11月吸引大批民眾來賞楓。卻有台灣遊客半年前訂好機票，出發前換了機票，一個不注意上不了飛機。

當時民眾的阿姨獨自一人來到松山機場要完成報到，不過地勤表示，有航班變更的訂位紀錄，但機票卻沒有連動到，因此無法完成登機。

民眾8/7在易遊網購買11/19日本航空桃園飛成田的航班，8/21收到航空公司通知，出發時間調整，提供免費換票。民眾11/6更改機票時間，改成前一天出發地的JL096松山飛羽田，預先畫好座位後，當天也收到易遊網跟日本航空確認改票通知，殊不知完成的只是航班更改。

消費者賴先生：「客戶的介面完全看到的都是就是新的航班時間，他不知道它（機票）沒有連動到，如果沒有連動到，我們根本不會知道沒有連動到。」

賴先生很無奈，多次透過電話尋求幫助，不滿地勤人員消極處理。消費者賴先生：「他是代理的，應該要有權利去幫忙處理這些票務，或是機場現場票務應該要幫忙處理，而不是就放任不管。」

日本航空表示，變更的航班應該由系統自動串接，因故未能完成，導致旅客無法登機深感抱歉。易遊網回應，旅客更改機位跟改票正常是由航空公司一次完成，不會留一半讓第三方平台處理，民眾未來要更改機票，不只注意航程變更機票是否連動更新，建議要多加確認，避免影響出遊行程。

