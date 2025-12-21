獨家／早就場勘？ 張文「熟練開門」逃頂樓 連員工都「不知怎去」

張文犯案後不疾不徐走上樓，開了逃生門。（圖／東森新聞）





張文墜樓前跑上誠品南西「頂樓」，俐落開啟逃生鐵門，這畫面讓不少人相當震驚，認為他肯定提前場勘過，因為連誠品員工都說，這通道一般員工根本很少去，甚至不知道要怎麼走。《EBC東森新聞》實際回現場直擊，原來5樓通往頂樓之間，還有一個5樓夾層，必須走另外一個樓梯才會到，而頂樓的逃生門也不只一個。

張文犯案後不疾不徐走上樓，開了逃生門，往頂樓方向走出去，對動線瞭如指掌，似乎早已場勘完畢。不只一般人，就連誠品的員工都看得毛骨悚然，因為這區塊連員工都很少去。

百貨員工：「我們不會去那裡，但我們知道是去頂樓的，因為上面有土地公，所以我們是知道的，可是其它樓層應該不知道。」

百貨員工：「我還是不太知道現在新聞上說的那個通道。」

明明是逃生門，為何神神秘秘，《EBC東森新聞》實際走一趟誠品南西，手扶梯只會到5樓書店，最高層5是類似夾層空間，得走小樓梯才到的了，有餐廳跟spa店，就在當時張文逃跑路線上。

百貨員工：「我們是在5A，可是因為看到民眾們在竄流，我們就去拿東西擋住，就先插一支掃把，然後就看到人影這樣上去。」

直擊張文當時開的第一扇逃生門，因為後面就是誠品辦公區，平常沒對外開放，但不會上鎖，平面圖也有標示。當天張文通過5的逃生門後，走逃生梯再開了另一個門到頂樓，不過再比對警察提供頂樓拉封鎖線照片，和監視器中的鐵門為何又會不同。

《EBC東森新聞》來到誠品南西背面觀察，可以發現5樓和5的辦公空間有另外的樓梯可以連通，如果想要上到頂樓，出口也不只一個。

原來頂樓的門不只一個，就有人推測，當時張文從右側的門上去後，警察緊追在後，他只能趕緊跑到另一個門想逃出去，卻發現上鎖，才會選擇跳下去。不過一切到底是否真早有場勘計畫，在他墜樓瞬間，也永遠沒了真正解答。

