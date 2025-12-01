獨家／昏倒扛回我家！女模控攝影師性騷 驚恐：焦慮症發

2名女MODEL在工作室棚拍。（圖／翻攝自當事人Threads）





台南一名女模特兒日前和朋友到某攝影師的工作室棚拍，雙方三人初次見面，攝影師要他們別緊張，結果迸出一句「要是昏倒會直接扛回我家」，這句話一出把女子嚇傻了，更衣的過程因為沒有廁所，攝影師要她們把布簾拉起來就好，又補一句「不拉也可以」，女模特兒上警局對攝影師提告性騷。對此，被指控的攝影師不回應，只說交給司法去認定。

遭控攝影師：「你們不要拍到一半昏倒，或者是。」

2名女MODEL在工作室棚拍，攝影師要他們別緊張到昏倒，但後面蹦出這句話，空氣瞬間凝結。

遭控攝影師：「如果拍到昏倒就是扛到我家。」

昏倒把你們扛回我家，話語一出，雙方三人都不知道怎麼對答，換衣服的過程又出現類似狀況。

遭控攝影師vs.當事女模特兒：「它沒有更衣室或廁所，這拉起來就可以了，（喔喔好），但不拉也可以。」

女MODEL找不到換衣服的地方，攝影師要她直接拉起棚內的布簾更衣，結果又補了一句不拉也可以，雙方都是頭一次見面，讓女MODEL覺得太超過。

遭控攝影師vs.當事女模特兒：「我說你不把它拉下來，對對對對對。」

兩名女MODEL拍攝過程都穿細肩小可愛，攝影師要他們脫外套露肩膀，卻因為前面的話語，讓2名女MODEL再聽到這指令面面相覷，事後其中一名女MODEL決定上警局，對台南這名攝影師提告性騷擾，女MODEL也發文，說自己要看監視器時焦慮症發作，報案過程情緒也無法平復，更曾懷疑自己是不是小題大作，說這名攝影師最近有想要拍大尺度攝影，提醒其他女生棚拍要小心，而聯繫當事攝影師，他不回應表示交給司法，至於其他攝影師，拍照時又是如何避免造成誤會 。

非當事攝影師：「溝通上就盡量以動作的姿勢啊，或者是需要表達的情緒為主，而不會去說到什麼，拍攝以外的事情。」

非當事女模特兒何小姐：「超過界線的話我會直接講欸，那如果真的太誇張，我可能會報警。」

服裝、造型風格跟姿勢，事先都先討論好，言語溝通盡量別偏離拍攝話題，至於當事model提告性騷能否成立，律師這樣說。

律師陳建州：「性騷擾的成立還是要考量到一般客觀的看法，而不是當事人主觀認為，我說我認為我被性騷擾，就是性騷擾。」

女子棚拍遇攝影師說昏倒會被扛回家，感覺被言語性騷，也讓她對這次棚拍經驗留下不好的回憶。

