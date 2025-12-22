獨家／昔決裂15年終於破冰！Toro合體小村解心結並肩作戰「他」揭露真相

娛樂中心／蕭翰弦報導

ENERGY成員Toro（左）與小村（右）曾經合組男團Typhoon。（圖／翻攝自IG @torocompany1002/muratw）

時隔近20年，男團ENERGY成員Toro（郭葦昀），與合組過Typhoon成員 小村（林衍村），過去他們的關係在圈內盛傳被形容為「幾乎水火不容」地步，如今歷經長達15年斷聯之後，再度站在同一陣線。2人看似在日前低調和解，小村驚喜現身在Toro新書簽書會公開合體，現在更傳出為了粉絲與公益活動，攜手投入全新合作正式破冰。

《三立新聞網》獨家訪問圈內知情人士描述，Toro與小村雙方鬧翻原因，只是年輕時「微不足道」別人所造成之間的誤會，從原本幾乎形影不離的團體夥伴，多年來變成零互動的陌生人。直到前年在一次互相朋友的聚會，促成雙方攀談之後，才讓這段冰封逾15年的關係迎來轉機。

廣告 廣告

小村日前還公開現身Toro簽書會。（圖／翻攝自IG @torocompany1002）

Toro與小村逾15年今年終於破冰合體。（圖／翻攝自IG @torocompany1002）

Toroy年初發行《我們沒有約好的明天》筆記書中，曾記錄出道至今的心路歷程，曾說道：「這本書像是跟自己和解的一本札記！」新書發表活動時更將小村邀上台，坦言「要與別人和解前，最難的就是先真正與自己和解」，「跨出去之後，所有心結才會真的放下。」於是才有了與小村、ENERGY和解合體合作的契機，兩人和好的消息傳出，也讓娛樂圈眾多好友都驚訝不已。

小村跨足幕後有成，近期更正式成為Toro事業的合作夥伴。（圖／翻攝自IG @torocompany1002）

這份遲來的和解也成為全新合作契機。自今年起，Toro正式找小村成為事業工作夥伴，近年來小村幕後發展有成，藉由之前幫天王天后統籌演唱會周邊商品、籌辦潮流雜誌所累績經驗，一起協力建立他個人IP品牌「YTO」，象徵兩人首度「從台前串聯幕後」並肩作戰。這次合作不以表演為主，而是結合創作、設計與公益，展現成熟男人間的另一種默契。

Toro將自己繪製「YTO」卡通實體化，小村幕後操刀處理並將舉辦活動。（圖／翻攝自IG @torocompany1002）

其實「YTO」早在Energy時期便誕生，當年Toro出版第一本書時親自手繪這隻以自己暱稱「鮪魚」為靈感的角色，卻在多年後幾乎被自己遺忘。直到Energy重新合體後，發覺粉絲們仍以YTO作為自己的應援象徵，才與小村討論，決定將它正式IP化，並延伸為公益計畫。「YTO偷偷相遇」藍色王國迷你展延續了「鮪魚」創意發想，研發出最特殊的商品系列「鮪魚罐頭」及「豆腐砂」代表著2個大男人內心童趣的一面。這次為浪浪們設計的豆腐貓砂與貓罐頭，更與流浪之家基金會公益合作，真正讓愛與溫度真正落地。



活動將於2025年12月23日至2026年1月4日，在台中驛站鐵道文化園區登場。Toro與小村更將於12月27日（六）下午在親臨現場與粉絲朋友們見面，實踐多年來在大台中舉辦活動的心願，從熱血少年變成「帥歐巴」，不是回到過去，帶著歲月淬鍊後的沉穩重新出發。見證這場橫越15年破冰之途，也成為Toro與小村送給彼此、也給予粉絲最溫柔的答案。

更多三立新聞網報導

謝金燕34年前生死一瞬！致命車禍後遺症纏身 罕見認了：活著已萬幸

陳都靈公開現身2人平行攙扶「步伐異常慢」牙齒細節成焦點 真實狀態曝

朱孝天不忍了！F3上海開唱粉絲「講4字」惹惱本人 親回酸文嘲諷阿信

北捷血案後他逆風喊「照樣跨年」直指關鍵一句話點破：戒掉這1習慣

