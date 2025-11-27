獨家／星光2班男星變外送員！月扛10萬養家開銷 改行房仲業逆轉勝

記者鄭尹翔／台北報導

41歲的藝人林道遠近年悄悄跨足房仲業，成績亮眼。他近日接受三立新聞網專訪時坦言，自己之所以會開始思考「轉行」，是因為步入四十歲，加上演藝圈收入長期不穩，讓他意識到「不能再靠一份工作養家」。在事業壓力與家庭責任夾擊下，他曾在疫情期間成為外送員，如今成功轉戰房仲，開創人生新階段。

林道遠曾因為疫情零收入，轉行當外送員，如今成功轉戰房仲業變千萬經紀人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

林道遠透露，自己一直很清楚在演藝圈的定位，外型不是典型男偶像、角色多為男主角身邊的好朋友，讓他逐漸意識到年紀越大越不吃香。他自嘲：「演藝圈收入就是死不了，但你也賺不了錢。」有時候通告足以負擔開銷，有時候卻得硬撐，對一家生活壓力極大。光是房貸、安家費、小孩支出等基本開銷，每月至少就要十萬元。

疫情爆發後工作全面停擺，他毅然決定當外送員維持收入。「我不是拉不下臉，我只想讓家庭不要斷炊。」疫情結束後，他原本打算回餐飲業，但跟現任老闆聊天時，對方一句「你很適合賣房子」成為轉折契機，也像是一種命運安排。他隔天就去報名房仲證照考試，一次通過，正式踏入房仲業。

剛入行時，林道遠形容自己像「白紙」，從陌生開發、派報做到挨家挨戶拜訪，全都得重新學起。他的導師是公司超級業務員，一年業績破兩千萬，林道遠便一路跟著觀察、實作。他坦言過程並不輕鬆，不但被屋主掛電話，也被毫不留情嘲笑「不紅才來做房仲」，甚至有人冷語：「怎麼混到這麼落魄？」

面對質疑與否定，他曾經痛苦、信心受挫，但也正是那些打擊讓他更加堅定。「我想證明給家人和看不起我的人看。」如今，他在房仲圈逐漸站穩腳步，成績不俗，成功找到演藝之外的第二人生。

