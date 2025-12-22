獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。
林鳳嬌出手如買手帕 橫掃台北精華區
現年72歲的林鳳嬌雖然息影多年，但她以公司與個人名義在台北市的置產手筆，被外界形容為「買房子像買手帕一樣」輕鬆。林鳳嬌的置產策略兼具長線收租與指標增值，除了早期購入的天母米蘭小鎮、汐止水蓮山莊，以及位於敦化南路與臨沂街的精華物業外，最令市場震撼的是她在2014年為兒子房祖名（本名陳祖明）在信義計畫區築巢的重磅投資。
當時林鳳嬌豪砸約2.47億元買下指標豪宅「台北信義」12樓戶，讓房祖名與大S、蕭亞軒作鄰居。該房總面積約160坪，扣除車位後單價為每坪新台幣175.7萬元。「台北信義」於101年5月完工，預售行情扣除車位後每坪約111萬至113萬，當時蕭亞軒即以總價1.3億元購入，換算每坪單價約113萬。
林鳳嬌以每坪單價約175.7萬元購入房祖名的名下，不到2年時間、漲幅逾5成，而目前該棟銷售掛排價格為每坪240萬元左右。有業界分析，「台北信義」是統一集團旗下太子建設的豪宅代表作，尤其信義計畫區土地已開發至97.1％，該案又具備達1,704坪的完整豪宅用地，且位於無可取代豪宅林立的松勇路上，應是買家看上的主因。 8年前林鳳嬌又出手以1.6億購入172.39坪、前身為「京兆尹」餐廳的一、二樓房產，當時每坪價格約為92.8萬，林鳳嬌以總價1.6億元購入；而附近包括敦南誠品店「敦南金融大樓」將改建為32樓高的商辦，每坪價格上看200萬，敦南SOGO也熄燈將改建為豪宅。京兆尹餐廳舊址的一、二樓房產若如願都更改建豪宅，勢必上看每坪200萬元。
葉惠美最愛買房置產 掌管周杰倫6大房產版圖
天王周杰倫的母親葉惠美則是台灣演藝圈公認的理財教母，周杰倫將出道以來的財富全數交由母親打理，至今房產市值粗估至少超過18億元。葉惠美偏好「頂樓」與「景觀」的置產邏輯，讓周杰倫購入的六大知名豪宅各具指標意義，尤其在台北市住宅類前五名的超級地段中，他就擁有其中兩棟豪宅，堪稱真正的「地王擁有者」。
最具話題性的是近期傳出砸下30億元包下松山區璞永敦仰頂樓4層共12戶，雖然後來由經紀公司杰威爾澄清該傳聞不正確，卻也沒有正面回應是否真在該處買房，僅以藝人私事為由不回應。
不過，出手上億買房已非葉惠美第一次。最知名的是與詐騙集團作鄰居的台北大安區「和平大苑」37與38樓頂樓戶，總價達6.6億元，這地方也曾經邀請過G-Dragon、山下智久等人來作客。
此外還包括2010年砸4.5億元買下「文華苑」2戶，以及3.5億元購入的元利「信義聯勤」7樓戶。元利「信義聯勤」據傳是送給昆凌的愛之禮，還與江蕙作鄰居；「仁愛尚華」2戶房產則以2億購入，其中也有周杰倫孝心，送給母親葉惠美一戶。如今「仁愛尚華」與「信義聯勤」紛紛名列台北住宅地王前五名中。
而周杰倫的「起家厝」是葉惠美早期以每坪47萬元預售價、總價3572萬元購入的中正區「元大欽品」12樓頂樓戶，如今單價飆破111萬元，增值超過4800萬元，周杰倫的地產王國可說在母親葉惠美手中穩健翻倍。
蔣黎麗法拍奇招 傳承長子林威利
曾是中視當家花旦的蔣黎麗，其投資法拍屋的心法竟然源自於林鳳嬌。蔣黎麗曾隨前夫移居上海，回台想台北東區租屋時，巧遇林鳳嬌家人，建議她去看林鳳嬌購入的一處空房，後來意外得知這是一間法拍屋。這段經歷扭轉了她對法拍屋的看法，轉而帶著曾演出《廉政英雄》的大兒子林威利一起投入市場研究。
蔣黎麗表示，當時得知林鳳嬌都能投資法拍屋，那她也可以，如果將來買房一定要買法拍屋，卻被前夫否決，認為住法拍屋人會倒楣。蔣黎麗不顧反對，買下一間正在法拍的110坪房子，當時一拍將近4500萬元，二拍時她以3699萬元標下，也就是她住的東區住家。後來台灣房市回升，這間位於東區蛋黃區的電梯大樓，價格已經上漲3倍。 蔣黎麗過去曾以700萬元買下永康街60坪住宅，出售時賣得2000萬元，淨賺1300萬元；隨後再以3000萬元買下敦化北路樓中樓，換屋時又賺進1000多萬元的增值財。
她帶著兒子林威利研究法拍物件，強調口袋要先放著資本，才能在景氣波動中賺到翻倍利潤。她也分享買房投資須注意3重點：1、一點點蛋黃好過一大片蛋白。買房要先考慮到脫手問題，郊區房子比較有成交期拉長的困擾，所以儘量不考慮。2、一定要點交。投資最忌諱買屋後惹一肚子氣，不點交的房子不如不碰。3、能買大就買大，除了因為自己喜歡住大房，房子坪數過小也會有貸款問題，像小套房買時覺得負擔小，但賣的時候，買方得到處找願意貸款的銀行，這樣會大幅降低成交機會。
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
