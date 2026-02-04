獨家／星宇航空正式插旗歐洲！8月1日首航布拉格 10月起增至1週4班

台灣星宇航空將於今年8月1日開通台北至布拉格的定期直飛航線。（翻攝自臉書「STARLUX Airlines 」）

捷克布拉格機場新聞稿今（４日）正式宣布，台灣星宇航空將於今年8月1日開通台北至布拉格的定期直飛航線。布拉格不僅是星宇航空在歐洲的首個航點，更象徵其全球航網佈局進入全新里程碑。該航線開航初期每週營運3班，並預計於10月起增至每週4班，以頂級空中巴士A350-900機隊提供旅客最奢華的長程飛行選擇。

根據新聞稿指出，星宇航空執行長翟健華表示，布拉格長期以來深受台灣旅客青睞，隨著兩國在半導體產業的合作關係日益緊密，商務與旅遊需求同步成長。星宇航空非常榮幸能選擇布拉格作為進軍歐洲的第一站，並感謝布拉格機場的大力支持。台灣具備卓越的地理優勢，旅客不僅能直飛台北，更能透過星宇的亞洲航網，輕鬆轉往東京、新加坡、河內、胡志明市等指標城市。

布拉格機場董事會主席Jiří Pos則對此項合作表達高度期待。他誠摯歡迎星宇航空加入，並指出根據預估，此航線開航首年將為雙邊帶來超過9.5萬人次的旅客流量，這對捷克與台灣的觀光及經貿連結將有顯著的推動作用。

報導也提到，星宇航空以「精品航空」定位，服務亮點包含全機僅設4席極致奢華頭等艙、附設隱私拉門且可全平躺的商務艙，以及專為長程旅客設計、提供寬敞腿部空間的豪華經濟艙。即便在經濟艙，旅客也能享有2件各23公斤的優渥托運行李額度，並品嚐與多間米其林星級餐廳合作開發的雲端餐飲。

根據航班規劃，「台北－布拉格」航線去程JX101於凌晨00:10自台北起飛，同日清晨07:50抵達布拉格；回程JX102則於上午10:20自布拉格起飛，隔日凌晨05:10返抵台北。8月起布拉格出發航班為每週二、四、六，10月起將新增週一航班。機票近期將在星宇航空官網及各大合作旅行社開放預訂。

