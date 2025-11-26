獨家／星巴克出包！蟑螂爬上麵包盤 民眾控：還碰到食物

台北士林科教館一樓的星巴克爆出衛生疑慮。（圖／Threads）





台北士林科教館一樓的星巴克爆出衛生疑慮，有民眾拍下在食物區看到一隻蟑螂，在麵包盤周圍爬來爬去，控訴一度碰到食物，告知店員後也只擦了一下層板，又把食物放回原位。對此星巴克回應，門市當下第一時間有清潔、消毒，預防性下架全部糕點，北市衛生局也已經派員稽查。

我的天！爬呀爬，左邊爬完往右爬，蟑螂大搖大擺，就在麵包盤子邊緣逛大街。民眾傻眼，直呼還一度碰到食物，而這間竟是連鎖咖啡龍頭星巴克。

目擊民眾PO文，聲稱告訴店員後，他們只是把有蟑螂出現過的幾盤三明治拿出來，擦一擦層板，接著又把食物放回，真的不能接受。

廣告 廣告

民眾：「當然覺得很噁心，衛生（不好）很嚴重，蟑螂本身細菌就很多，爬到不管是食物上還是餐具上，大家都還是覺得很可怕。」

事發地點就在台北士林科教館的1樓，這裡除了星巴克，旁邊也有連鎖速食店，但《EBC東森新聞》實際直擊現場，並沒有髒亂情況。對此星巴克回應，門市在第一時間已經完成清潔、消毒，預防性下架全數糕點，後續會再安排全店消毒。

民眾：「會擔心，都會帶小朋友來啊，他是賣家裡面有（蟑螂），跟科博館一點關係都沒有。」

至於科教館則表示，清潔部分是統一外包給新光影城處理，會再請外包廠商了解情況。北市衛生局接獲通報後也立刻派員稽查，蟑螂或其他病媒沾染過的食品，已經遭到污染應該全部丟棄，不得再使用，不過經查現場，未發現病媒出沒等情事，業者有定期請廠商消毒。

原本只是想到星巴克吃點東西，卻目睹蟑螂上盤，高級咖啡衛生控管出現疏漏，難免觀感差。

更多東森新聞報導

女半裸猝死峇厘島青旅 驗出2毒...室友揭恐怖景象

性侵殺人犯竟成監獄「食物鏈頂層」 年輕囚犯慘遭性侵

員工旅遊墾丁吃海鮮 9人送醫涼拌河豚皮惹禍？

