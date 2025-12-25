獨家／星巴克店員拉鐵捲門護客！事後手寫4字 萬人被暖哭

星巴克店員寫下溫暖4字。（圖／Threads網友授權提供）





本月19日27歲男子張文在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀成4死11傷包含凶嫌張文自己。當時靠近M8出口的星巴克機警拉下鐵捲門保護顧客，《EBC東森新聞》也發現事發後店員在杯上寫下暖心4字，被萬名網友讚爆。

整起事件共釀成4死11傷，死者也包含凶嫌張文自己，《EBC東森新聞》在事發後前往星巴克消費，發現店員在杯子上寫下「出入平安」，還附上可愛表情符號，PO到社群平台後有超過5.2萬人瀏覽、1萬人淚讚，網友紛紛感嘆「這時節點真的很需要出入平安」「希望大家都能平平安安」「店員好有心」「有愛的台灣」「世界上還是有非常多溫暖的人」「簡短四個字卻很感動」「最打動人心的一句話」，此外，有網友似乎也在同間門市消費，杯子上同樣寫下「出入平安」。

廣告 廣告

凶嫌張文在北車M7、M8出口投擲煙霧彈，現場煙霧瀰漫還伴隨刺鼻惡臭，在案發現場旁邊的星巴克店員看到後，第一時間拉下鐵捲門，讓顧客安全在店內躲避，阻止傷亡擴大，也被網友大讚店員機靈反應救了店內所有人。後續躲避在星巴克的民眾也發文感謝星巴克員工，也大讚危機處理很好。不僅拉下鐵門，現場有人想探頭出去看狀況，也被店員及時制止，還發放熱茶讓顧客引用，穩定大家情緒。

捷運公司也表示，發現有煙霧彈時，星巴克人員於第一時間察覺，先按下按鈕降下其中一側鐵門，接著煙霧觸動警報偵測器，連動該門市所有鐵門陸續自動下降，保護顧客跟店員安全，後續在捷運警察的引導下，讓顧客和店員離開現場。

更多東森新聞報導

影／27歲男北車中山連續攻擊 直擊「超清晰正面 」

張文隨機殺人奪3命再輕生 縱火、砍人犯案時序曝光

