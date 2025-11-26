獨家／星巴克殺手進軍台灣！「瑞幸咖啡」強勢登台 首店就選它隔壁

財經中心／師瑞德報導

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」強勢來台，選定台北南京復興商圈為首發門市，正式插旗黃金地段。瑞幸咖啡台灣首店外觀正在裝修中，整棟四層樓全面翻新，預計2025年4月底前正式開幕。記者眼尖發現，隔壁就是最大競爭對手星巴克，瑞幸首店選址，被解讀向星巴克宣戰的意味濃厚。

首間門市選在北市黃金戰區「南京復興商圈」

中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）正式插旗台灣，首家門市選在台北南京復興商圈，驚人的是——首店就緊鄰星巴克。這家在中國被稱為「星巴克殺手」的品牌，如今挑戰台灣市場，意味著一場咖啡品牌正面對決即將開打。記者實地走訪發現，瑞幸新門市正在全面裝修，而星巴克隔壁店面竟同步深夜施工，被業界解讀為「備戰意味濃厚」。

《三立新聞網》記者昨（25）日晚間十點直擊走訪，瑞幸咖啡台灣首店座落於北市南京東路三段，地點正對兄弟飯店、環亞百貨，為北市最繁忙的商務戰區。這棟建築原為肯德基，現已全面翻修成四層樓店面，外牆貼上「誠徵咖啡師」的公告，透露最快2025年4月底前開幕。

星巴克迎戰！店面深夜整修對抗新鄰居

而就在旁邊緊挨著的路口三角窗，有家開設很久的星巴克，過了9點應該打烊休息的時刻，卻依舊燈火通明，走進一看，店裡桌椅與重要設備都被厚厚的塑膠遮住，油漆工正在重新粉刷牆面，其他裝修工人陸續進進出出，記者前往詢問：「是要搬家了嗎？還是重新整修？」工人的回答為：「重新整修中」，看來星巴克對即將搬到隔壁的新鄰居，已經拉起警報，準備積極應對，不難想見，未來的南京復興路口，不只是交通要衝與上班族聚集地，更可能成為新一輪咖啡品牌廝殺的戰場核心。

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」強勢來台，選定台北南京復興商圈為首發門市，正式插旗黃金地段。從徵才訊息、招牌菜單到裝修現場細節，一連串跡象透露戰火已燃，勢將引爆台灣咖啡市場新一輪價格與品牌戰爭。

《三立新聞網》記者獨家掌握的線報，台灣首間瑞幸咖啡（Luckin Coffee）預計將從台北南京東路三段一帶、也就是被譽為「南京復興商圈」的熱區正式展店。該地段為北市核心商務帶之一，周邊匯聚多間大型企業與交通樞紐，像是松山機場、華航總部、渣打銀行等多家金控、商業銀行據點皆設於此，並鄰近兄弟飯店、環亞百貨、IKEA敦北店與台北小巨蛋，生活與商業機能兼備。

商辦密集＋交通要衝 瞄準上班族日常咖啡戰場

更重要的是，整個南京復興周邊有密集的商辦聚落，數十棟中小企業進駐的商辦大樓林立，是平日上班通勤與商務往來的重要動線。無論是捷運通勤族、上班族午間外帶咖啡，或晚間來場輕鬆聚會，這裡都是黃金據點。而瑞幸的首家台灣門市，就選在這樣一個人流高度密集、品牌戰力強大的戰區登場，無疑是高調宣示其進軍台灣市場的野心。

裝修動工中！前身為肯德基 整棟四層全面翻修

據了解，這家門市將進駐的場地，上一位房客是肯德基，目前已開始裝修動工，整棟共四層樓，瑞幸咖啡的招牌還沒有正式掛出來，不過牆外兩張貼好帖滿的徵人啟事，卻不經意的洩漏了最重要的情報。

徵人啟事悄悄洩密 6個月內可升任店長

徵人啟事海報上面寫著：「咖啡師到店長最短晉升時間僅6個月」、「高競爭力的薪酬回報、行業領先的晉升速度、快速增長带來的海量發展機會」，開出職缺除了咖啡師、副店長、店長之外，還有運營經理、運營總監，薪資狀況則為「面議」。

掃描徵人啟事海報上的QRcode之後，連結來到104人力銀行，頁面顯示「順昱控股股份有限公司」11月23日開出的多筆職缺，從咖啡師、咖啡門市副店長再到咖啡門市店長，薪資從月薪35,000起跳，上看61,000元，並附註有激勵獎金、三節獎金、年終獎金與完整培訓制度，吸引有志者應徵。資料顯示，每項職缺最高已有將近30多人投遞履歷。

IG上則流傳一張以瑞幸咖啡為背景的貼圖，上面寫道：「誠徵咖啡師，咖啡師月薪四萬上下，目前兩家店即將開幕，未來還有另外八家的店長職，公司希望由第一批進來的咖啡師領軍，不只有機會升為副店長及店長，未來也有機會再往營運經理方向升遷，各位朋朋有好人才請引薦給我，感恩。」



《三立新聞網》致電海報上面的人事窗口，陳先生沒有接，周小姐有接通後，聽得出來她操著大陸口音，記者問她在中國還是台灣？她第一時間表示不在台灣，隨後卻又改口。《三立新聞網》記者詢問她是否幫瑞幸咖啡招募，她卻表示不知情，近一步詢問她是否為「順昱控股」內部員工，她回應，她與陳先生一樣，只是被請來處理人事招聘而已。其他關於瑞幸咖啡的問題，她一律以不知道、不知情來回應。

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」強勢來台，選定台北南京復興商圈為首發門市，徵人啟事張貼在瑞幸咖啡門外，明列「6個月可升店長」，吸引眾多求職者關注。

經營者曝光！順昱控股握有台灣經營權

《三立新聞網》記者循線找到「順昱控股」官網，網頁內寫著：「我們目前擁有知名咖啡品牌在台地區的獨家經營權，以高標準的門店體驗與一致的品牌形象，將品牌價值延伸至更具國際感的在地市場。」、「全台首店即將登場，未來將於主要城市展開據點布局，以『精品咖啡 × 城市溫度』為核心概念，提供沉浸式咖啡體驗。」

再點進官網功能選單中的「菜單」，一整排系列產品印入眼簾，能夠明確辨識出來瑞幸咖啡商標的共有8款，上排為熱飲系列，均使用黑色紙杯搭配金色品牌標誌，從左至右依序呈現拉花咖啡、奶泡咖啡，以及一杯帶有人像圖案的創意拉花咖啡，視覺呈現專業精品咖啡形象。下排則可能是冰沙或冰飲系列，使用透明杯呈現，從白色、抹茶綠到可可棕，展現多樣化風味。

順昱控股官網公開瑞幸品牌形象與菜單，黑金色系設計強調精品感。

商標申請早布局 連「人臉辨識」都註冊了

瑞幸咖啡已於今年4月25日向經濟部智慧財產局聲請商標，並已於9月22日辦結，領到核准審定書，申請的「商品及服務名稱分類查詢」共有兩項，分別是：「007」與「009」；前者的服務項目包含了：「咖啡用磨豆機、咖啡研磨機、自動販賣機。」，後者的項目比較有趣，包含了：「手機應用程式、已錄電腦軟體、人臉辨識設備、電子佈告牌、點鈔機、調製飲料用具人工智慧的人形機器人。」

瑞幸咖啡到底何時開幕？另一張海報上寫著：「即將盛大開幕，敬請期待」，另一張張貼出來的「室內裝修施工許可證」的施工期間，則是預訂從114年10月31日起，至115年4月30日止，實際的開幕日期，應該最晚在明年4月底前，不過，「順昱控股」官網上面的訊息則透露：「首家門市預計於2025年12月登場」。

瑞幸咖啡正式進軍台灣，意味著它將挑戰另一個成熟且講究品牌忠誠度的市場，台灣消費者的品味細膩、品牌選擇多元，從超商咖啡、獨立咖啡館到星巴克與路易莎之間早已形成穩定格局。瑞幸咖啡能否複製其在中國市場的成功經驗？是否仍會以價格戰為主，還是採取更在地化、細緻的品牌策略？勢必將成為接下來台灣咖啡市場觀察的焦點。

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」強勢來台，選定台北南京復興商圈為首發門市，正式插旗黃金地段。從徵才訊息、招牌菜單到裝修現場細節，一連串跡象透露戰火已燃，勢將引爆台灣咖啡市場新一輪價格與品牌戰爭。

瑞幸咖啡於今年4月25日向經濟部智慧財產局申請商標，申請人為「大陸商瑞幸咖啡（中國）有限公司」，9月22日獲核准通過。

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」強勢來台，選定台北南京復興商圈為首發門市，正式插旗黃金地段。從徵才訊息、招牌菜單到裝修現場細節，一連串跡象透露戰火已燃，勢將引爆台灣咖啡市場新一輪價格與品牌戰爭。

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」強勢來台，選定台北南京復興商圈為首發門市，正式插旗黃金地段。從徵才訊息、招牌菜單到裝修現場細節，一連串跡象透露戰火已燃，勢將引爆台灣咖啡市場新一輪價格與品牌戰爭。

中國咖啡品牌瑞幸咖啡插旗台北南京復興商圈，首店位置緊鄰星巴克。

星巴克店面深夜仍在施工，業界解讀為迎戰瑞幸咖啡新鄰居。

