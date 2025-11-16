獨家／是男是女？松菸誠品「怪客」出沒如假人 嚇壞顧客

裝扮成非常像假人的女子坐在松菸誠品書店椅子上。（圖／翻攝自 @o_o2.1.2 Threads）





松菸誠品書店出現一名怪客，會裝扮成非常像假人的女子，就坐在書店椅子上，很多家長帶小孩經過，原本不以為意，沒想到他眼睛突然動起來，因此被嚇到。現在更有人直擊，怪客似乎有同夥，一群人會照群組流程行動，還有前店員跳出來說，以前在信義誠品就看過他，現在換到松菸去，但因為是公開場所，也無法禁止怪客進出。

到底是男是女，是真人還是假人？書店裡坐著一名棕色長髮、身穿連身裙的女子，身體幾乎動也不動，頭部微微轉動，看起來就像假人偶。另一個角度，民眾拍下他雙手和頭晃呀晃，放大看，他戴著細框眼鏡，眼珠動了動，嘴上口紅還缺了一角，疑似是男子戴上面具，變裝成女子，就坐在松菸誠品內。

民眾：「那是真人？那我會想去看，會多看幾眼。」

民眾：「很酷耶，很KUSO，怕小孩嚇到。」

週日實際來到松菸誠品，這名怪客被目擊的地點就在柱子邊，一旁有檯燈和桌子的單人座，但他並不在，位子上是其他來看書的民眾。只是書店人潮多，怪客時不時現身，也有民眾有疑慮。

民眾：「最近也發生滿多這種行為怪異的人，就遠遠看就好，（小孩）要過去我們會制止。」

小朋友：「（你看到的話你會想靠近他嗎），不會，怪怪的。」

小朋友搖搖頭不敢靠近，有網友說明這是Female mask，台灣滿多隱藏玩家。還有知情人士透露，是男生戴面具、穿女裝，先前在信義誠品出沒，關門後才轉戰松菸，甚至桃園中壢、新竹巨城店都有他的身影。

如今在松菸誠品，甚至有民眾直擊怪客起身到廁所附近換裝，接著另一名男子走來，秀出Telegram群組，說「你今天太早出現了」，怪客回答「我只是先試一下」，讓民眾質疑，是有一群人照群組流程行動。

民眾：「嚴格來說，他沒有影響他人，沒有去傷害別人的話，就沒關係啦。」

針對怪客在書店出沒，《EBC東森新聞》詢問誠品，截稿前尚未回應。只是變裝怪客在公共空間非常顯眼，有沒有影響到他人，有沒有疑慮，在社群掀起討論。

