獨家／時尚難懂？韓國百元「阿珠媽」背心暴紅 台灣搶代購

看過韓劇的肯定都對這款背心不陌生，碎花加上鋪棉設計，又被稱為「阿珠媽」背心。顧名思義，原本大多是韓國阿嬤在穿，在很多韓國市場都有賣，沒想到近期卻因為韓星復古翻紅，連台灣網購業者都搶著代購。不過穿起來好不好看，評價兩極。

微涼的天最適合背心穿搭，不過素面款現在被說不夠看，韓國代購最流行花花背心，欸！可別說像阿嬤，韓國就正掀起一波「泡菜阿嬤」背心風潮。

不少台灣網紅、網拍業者直接在韓國當地開直播帶貨，一整排看過去花花綠綠，全是小碎花絎縫鋪毛背心，真的不是阿嬤衣櫃二手拍。

網紅主委：「就是這個配色啊，我真的好喜歡這個衣服，決定再買3件。」

從廣藏市場、明洞到東大門，大街小巷都被這復古時尚席捲。在韓旅遊網紅法比安：「價格真的很好入手，所以有些人可能會買來當伴手禮，的確是真的很保暖。」

雖然一件只要100多元台幣，但還真不是普通人能夠駕馭。「阿珠媽背心」到底紅什麼？除了價格便宜、保暖實用不怕髒，主要還是韓星加持，知名女團成員Jennie、太妍、Karina都穿過，但台灣人有get到嗎？

台灣民眾：「我沒有，跟我的風格不搭。」

台灣民眾：「不會想買，很花，我不太ok。」

再到台灣傳統市場走一遭，確實找的到阿珠媽類似款，不過材質更薄，打折後一件還要價上千。再上街直擊，多數台灣人還是更愛羽絨背心，顏色鮮艷，但相較之下碎花或許還是太前衛。

至於這款，阿嬤標配紅紫色羽絨外套背心，被說穿了阿嬤直接消失，但今年似乎還沒出動。不論是台灣還韓國，阿嬤背心是俗氣還潮流，也考驗大家冬季穿搭技巧。

