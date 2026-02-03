獨家／晚餐呢？ 客控外送員「拍照上傳」擅拿走餐

外送員一邊看著手機對地址，一邊拿著餐點送到門口。（圖／Threads@mengyi0207授權提供）





1號晚間，男子用外送平台點了桃園龜山一家餐廳的餐點，收到外送員將餐點放在門口拍照，顯示準時送達，但開門一看，什麼都沒有！男子指控疑似是外送員將餐點拿到門口放、拍了照後，就直接再拿走，後續外送平台得知情形後協助全額退費。

警衛：「這是他送過來。」

外送員將車停好下車，一邊看著手機對地址，一邊拿著餐點送到門口，以為這單結束了，恩恩他又回來了。

警衛：「這個就是我問他，他跟我說送錯地址了。」

突然折返警衛也覺得怪，不過對方態度卻相當自然。

警衛：「你看他又把他拿走了。」

明明已經送到家，卻拿回去說送錯地方，顧客苦苦等不到餐，想不到跟訂單只隔著一道門的距離。

點餐顧客林先生：「我是請他放在警衛室，後來下去取的時候，餐就沒有看到，我備註也都有，（標記）公司名字，所以他也不太可能會送錯。」

更詭異的是，的確有收到對方在門口拍照，還顯示餐點準時送到。

點餐顧客林先生：「（外送員）貪小便宜吧，可能他剛好想吃這個吧，那個是先付款的，又剛好只是放在定位，他拍照上傳之後，他就可以離開了。」

實際到餐廳點一份，林先生點的兩個品項一共320塊，一飯一湯還都有蝦，辛苦工作完，想慰勞自己吃得澎湃，心心念念的晚餐預計晚間7點到7點15分之間送達，卻等了寂寞和一肚子氣。

老闆娘林小姐：「我們接單就把餐送出去，做好了備妥就放這邊，我們（餐廳方）就結束了。」

320元餐點有做出卻沒吃到，林先生趕緊投訴平台，質問到底是哪裡出了問題。

不過如果外送員真的私自拿走顧客餐點，恐怕觸犯刑法侵占罪，最重可處5年有期徒刑，可易科罰金50萬元，偷吃的下場貴桑桑，消費者表示，有收到退費款項，但希望平台好好追究，如何防堵外送員類似狀況一再上演。

