獨家／普發現金超人！台灣人真有愛 首週狂捐破800萬元！

普發現金1萬元入帳後掀起捐款熱潮，民眾透過政府官網串接的「公益勸募管理系統」選擇支持的社福團體，善款透明可追蹤。運彩公會率先集資200萬元助向上國中，家扶「讓愛普發」活動單日募破500萬元，地方民代與社群更帶動多筆小額響應。普發金成為推動公益的新力量。（）（圖／翻攝自「公益勸募管理系統」網站）

政府普發現金1萬元政策上路，不只是振興經濟，也意外掀起一波「愛心熱潮」。自11月12日首批款項入帳後，社群上隨即湧現捐款分享文，「把普發金變成別人的希望」成為不少人心中的選項。根據統計，截至11月17日，已有數百筆實際捐款透過各公益團體湧入，累計金額初估已突破800萬元，展現台灣社會的暖實力。

捐款專區上線 衛福部：系統不收金流、確保透明

衛福部社會救助及社工司表示，普發現金政策雖為振興用意，但考量到民眾善心的多元發揮，衛福部與財政部合作，在普發金官網https://pro.10000.gov.tw設置「捐款資訊」專區，直接導流至「公益勸募管理系統」。該系統列出所有具合法勸募字號的社福團體與活動，包含教育助學、醫療救助、弱勢家庭照顧等領域，並提供收據開立與徵信資訊。

令人好奇的是，發放普發一萬至今，已經有多少人透過「捐款資訊」專區捐款給「公益勸募管理系統」了呢？記者本人實際操作後發現，該系統並無直接匯款到該網站集中帳戶的功能，而是透過推薦徵信的方式，由捐款人決定要自行匯款到哪個公益組織，該系統並不直接接觸到金流。而受到推薦的公益組織，會定期向「公益勸募管理系統」結案報告，很好的展現了監督管理每一筆善款都專用的目的。

衛福部社會救助及社工司表示，由於普發現金一萬才剛入帳沒多久，捐款人不一定一次就捐出一萬全額，也許多一點，也許少一點，加上系統內的受捐單位與專案眾多，每一個單位的結案報告提交時間點不同，所以目前不易掌握捐款金額是否因普發現金而有所成長，但最晚在年底之前，才會有較明確的統計。

普發金入帳掀「愛心潮」 社群捐款案例爆量

不過，民間各單位的善心依然蜂擁而至，最受關注的行動之一來自中華民國運彩公會。理事長何昱奇兌現先前公開承諾，在普發金入帳當日，率先捐出個人1萬元，並號召全體會員共同響應。最終統計共集資200萬元，定向捐給台中向上國中，專款支持資優學生的培訓與生活輔助計畫。根據校方估算，這筆捐款預計將協助至少50名弱勢學童，補足一整學期的學習資源與補助。

另一波響應則來自家扶基金會發起的「讓愛普發・一萬個希望發生」活動。基金會指出，截至11月17日下午5點，已有超過400位民眾完成線上小額捐款，捐款金額從1000元到整筆1萬元不等，單日累計突破500萬元。該活動主打「1萬元資助1名孩童1年的生活與教育費用」，讓民眾在疫情與物價壓力中，仍可用這筆突如其來的現金，為弱勢兒少點亮未來。

地方民代帶頭做公益 小額也能形成「集體力量」

不只大型團體響應，個別政治人物與地方代表也投身行善。桃園市議員黃瓊慧於臉書貼文表示，她在收到1萬元後選擇轉捐給本地兒福單位，並鼓勵選民跟進。該貼文被分享上百次，引發社群正向回應，並實際促成多位民眾參與捐款行動。台北市也有里長號召里民發起「十人一組」聯合捐，將小額累積成有規模的助力。

截至目前，熱門捐款對象包括家扶基金會、伊甸社會福利基金會、華山基金會、紅心字會與陽光社會福利基金會等。而根據系統資料顯示，2025年11月17日單日內，前十大募款團體的總進帳金額已超過300萬元，顯示普發金不只讓民眾口袋多了一筆錢，也點燃了群體行善的火種。

「公益勸募管理系統」官網連結：https://sasw.mohw.gov.tw/app39/

