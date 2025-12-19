獨家／暴紅吃法！優格餅乾變「起司蛋糕」試吃評價兩極

網路流傳爆紅吃法，將餅乾插入希臘式優格後，冰一晚會變成起司蛋糕的口感。（圖／東森新聞）





最近在網路上不少人分享影片，用優格加餅乾，冰了一晚後會變成起司蛋糕！從日本紅到台灣的做法，標榜希臘優格會變濃郁的奶油乳酪，餅乾泡軟之後，則是變得像蛋糕體。我們也實際買了優格和餅乾來實測，完成後請民眾試吃，有人說味道真的有像，但也有人覺得口感差很多。

整盒希臘優格準備好，直接把可口奶滋或孔雀餅乾塞進優格裡，這吃法從日本紅到台灣，在網路上引爆討論。

《EBC東森新聞》買了同款的希臘優格，還有餅乾，實際來做一次，做法其實很簡單，就是把餅乾一片一片，整齊地插進希臘優格裡面，全部都放完之後，最後一步很簡單，就是放進冰箱裡面冰一晚，就能獲得優格起司蛋糕。

冰了一整碗，馬上打開看看，優格加餅乾，散發一點甜蜜香氣，但如果不直接挖來吃，想倒出來不容易，得先用餐具，把優格跟包裝分離，慢慢倒出來，雖然有點其貌不揚，但味道最重要啦，餅乾融合在優格裡，到底有沒有像起司蛋糕。

民眾：「好像有一點點，有，口感上就比較軟一點的起司蛋糕，（不太好吃，但是有有像起司蛋糕，真的有像），『沒有像起司蛋糕啊，那個綿密感，還有那個味道都不像』。」

民眾試吃，有人覺得像，有人覺得根本不像起司蛋糕，而根據網友的說法，優格加餅乾的原理，是希臘優格水分比較少，搭配餅乾之後，優格會濃郁的跟奶油乳酪一樣，卻不會太甜，餅乾泡軟之後，也會像蛋糕體，不過多數人還是認為，口感差很多。

民眾vs.記者：「能接受，可能是因為我平常比較沒有吃那麼甜，但就是（餅乾）比較軟一點，（餅乾）太軟爛這樣子，（所以不是口味問題是口感問題），對口感問題，口味其實滿像的，（有想說可以自己改良）來試試看嗎？）沒有我覺得還是，直接去買起司蛋糕就好。」

還有實測過的網友分享，建議改用有調味的優格以及加可可粉，會變提拉米蘇口味，也有人建議加楓糖增加甜味更好吃，想來塊起司蛋糕嗎？網路上新奇做法掀起熱潮，是踩雷還是驚人美味，就看個人喜好。

