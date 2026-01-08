獨家／曲棍球又衝突！ 施暴者竟與打國中生「黃姓前國手」同隊

冰上曲棍球比賽進行到一半，紅衣選手一個猛推，把對手逼到牆角。（圖／翻攝自台北冰球聯盟臉書）





先前爆發前國手在曲棍球場上暴力事件，現在又有選手指控，在賽場上被一名祝姓選手痛毆，導致腦震盪。對方不僅沒道歉，事後還出言恐嚇「不要再被他遇到」，結果這名動手的祝姓選手，和先前毆打國中生的「黃姓前國手」同一個隊伍，讓當事人痛批，根本不應該讓這些人參加曲棍球比賽。

冰上曲棍球比賽進行到一半，紅衣選手一個猛推，就把對手逼到牆角，但這樣還不夠，竟然還將對方撂倒在地，接著出拳痛毆，隊友跟裁判立刻衝上前，要把兩人分開。但紅衣選手仍然不罷休，起身之後頻頻嗆聲，明明只是來比賽，怎麼上演全武行。

控遭毆打球員C先生：「他是直接把我撂倒在地板上，然後直接朝我頭部攻擊，鼻樑的部分有流血，頭部是有診斷出有點輕微腦震盪。」

衝突場面發生在台北小巨蛋，12月27日台北冰球聯盟舉辦比賽，C先生控訴，這一位祝姓選手突然對他攻擊，不僅一句道歉都沒有，甚至還出言恐嚇。

控遭毆打球員C先生：「剛好在下個禮拜有直排輪的曲棍球比賽，他就跟我說，下次就不要被遇到，不然他一樣會繼續打我。」

原來祝姓選手口中的下一次，就是鬧上新聞版面的假日盃全國聯賽，當時黃姓前國手重毆國中生，被台北市溜冰協會祭出停權處分無法參賽。而這一名祝姓選手正是黃姓前國手的隊友，當時也那場比賽。

C先生說，自己打冰上曲棍球10多年了，從來沒遇過這些暴力事件，質疑這些選手根本不適合再比賽，怒控主辦方台北冰球聯盟還想大事化小。

控遭毆打球員C先生：「當下我本來想選擇報警，處理這件事，它的回應我是說，不要把事情鬧那麼大，因為這是公家機關的地方，以後要租借場地要比賽，會變程序可能比較複雜。」

對此，《EBC東森新聞》求證了台北冰球聯盟，由於祝姓選手出手毆打，將會被禁賽一年，至於有沒有阻止報警，聯盟強調都有積極協助處理，不可能會壓事件，冰上曲棍球比賽暴力行為頻傳，處分標準也。

