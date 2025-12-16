獨家／曳引車扯倒電線桿 害騎士摔車、790戶一度停電

新北市三峽區今（16）日上午發生電線桿倒塌事故。（圖／東森新聞）





新北市三峽區今（16）日上午發生電線桿倒塌事故，一輛曳引車行經白雞路時，不慎扯到路旁電線，導致電線桿斷裂傾倒，橫跨雙向車道，不僅影響交通，更造成周邊大規模停電。事故一度導致添福里、嘉添里共790戶用戶停電，引發居民不滿。

事故發生在上午7點多、上班上課通勤尖峰時段，倒塌的電線桿疑似壓到一旁鐵皮屋頂，電線垂落路面，汽機車無法通行，現場車輛紛紛掉頭改道。過程中，一名年約50歲的女性機車騎士行經該路段時遭波及摔車，造成手腳擦挫傷，送醫治療。

警方初步調查，事故起因為曳引車行經彎道時勾扯到電線，進而將電線桿拉倒至馬路上。相關單位獲報後，立即拉起封鎖線並進行交通管制，避免二次事故發生。

肇事曳引車駕駛表示，自己是前往送貨途中，車輛高度符合標準，認為是電線本身過低才會勾到。不過經查，該輛曳引車高度為4.2公尺，超出規定高度0.2公尺，將依相關規定開罰。

事故發生後，台電人員趕赴現場搶修，將損壞的電線桿分段移除並更換新的電線桿，逐步恢復供電。停電情況已於後續排除。

附近居民則反映，該路段部分電線原本就較低，過去曾多次被來車勾到，卻未獲得妥善整理，質疑相關單位維護不周，才導致事故發生。

至於電線高度是否符合規範，以及事故詳細責任歸屬，警方仍將持續調查釐清。

