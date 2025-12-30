獨家／曹西平倒在臥室地板上猝逝 乾兒子回家發現過程時間序曝光
記者莊淇鈞／新北報導
資深藝人曹西平（四哥）驚傳昨天（29日）深夜於家中猝逝被發現，享壽66歲。藝人曹西平前天（28日）在地震過後才在臉書粉絲團發文，表示「ㄧ切交給老天爺的安排」，但乾兒子（JEREMY）與曹西平最後一次聯繫是在29日凌晨2時許，之後乾兒子多次聯繫曹西平卻都聯繫不上，直到昨晚乾兒子從昨天從日本返回，約10時許到家後，才發現曹西平躺在臥室的地板上，雖然緊急打119求助，但曹西平已經明顯死亡。
據了解，昨天深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾疑似疾病已無生命徵象需要協助，消防救護員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是被暱稱為台灣西城秀樹、四哥資深藝人曹西平。
資深藝人曹西平在前天（28日）凌晨12時過後於臉書發文透露，地震發生時他正坐在椅子上，先感受到強烈搖晃，隨後手機才響起警報。他選擇保持冷靜，坐在原地等待地震結束。然後乾兒子昨天（29日）凌晨約2時許還有與曹西平聯繫，但之後就聯繫不上曹西平。
直到曹西平的乾兒子昨天晚上從日本返台，約10許回到三重家中，一進門找不到曹西平，到其臥室一看，才發現曹西平已經倒在臥室地板上，怎麼叫都沒反應，雖然緊急報案求助，消防救護員到場後確認曹西平已明顯死亡。
