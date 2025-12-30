獨家》曹西平猝逝震驚演藝圈！包翠英悲痛送別：願不再孤單

「第一名模」包翠英(圖右)5年前節目錄影時，最後一次遇到曹西平。(照片/包翠英提供)

資深藝人曹西平(29日)晚間在新北市三重家中猝逝，享壽66歲，消息震驚各界。早年曾與曹西平一同做秀、上節目的「第一名模」包翠英接受《中時新聞網》訪問難掩悲痛，感嘆生命的無常，「願他在另外一個世界不孤單了。」

包翠英無法接受老友逝世噩耗，「曹西平一直是很熱情、活潑的人，我也不知道他身體不好。」回憶起對方的近況，包翠英語氣沉重地提到，曹西平長年獨居，「他好像一直都是一個人生活，跟家裡兄弟的關係不融洽，想到這裡真的很難過。」

廣告 廣告

資深藝人曹西平睡夢中離世，消息震撼演藝圈。(照片/翻攝曹西平粉絲團)

談到兩人近年的互動，包翠英透露，雖然沒有常見面，但仍透過社群保持聯繫，「學生要我去看曹西平的直播，我也上去留言，曹還很大方介紹我，跟粉絲說『包姐當年很紅很紅』。」她也曾計畫前往曹西平在西門町的店裡探望他、一起直播，「還想買他的耳環，但最後沒有約成，真的很遺憾。」

包翠英回憶，最後一次見到曹西平，是5年前錄完節目《大尋寶家》後偶遇，「我們兩個就抱一抱，說好久不見，還一起合拍，沒想到竟然會是最後一次。」最後，她難過向老友獻上祝福：「只希望你一路好走，到另外一個世界，就不要再這麼孤單了。」

更多中時新聞網報導

Blazy翻轉香奈兒 日常時光成顯學

炎亞綸穩交男友6年想婚了

年末聚餐旺季 心血管、腸胃拉警報