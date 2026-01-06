獨家／曹西平猝逝！苗可麗悲痛回憶母親也夢中猝逝 改變人生觀家人優先
記者鄭尹翔／台北報導
藝人曹西平猝逝，享壽 66 歲，消息震撼演藝圈，也讓不少藝人感嘆人生無常。對此，藝人苗可麗在接受《三立新聞網》專訪時，語氣沉重回應，坦言聽到消息後第一時間想到的，正是自己今年稍早離世的母親，情緒難掩哀傷。
苗可麗表示，曹西平的突然離世再次提醒她「珍惜當下」的重要性，「不是所有事情都能等你有空，來不來得及真的很難說，一天有多少人睡著就沒有再起來。」她直言，這樣的生命衝擊，讓她重新檢視生活的排序，很多工作選擇擺後面，把真正重要的事優先完成。
談到母親，苗可麗更是不禁哽咽。她透露，媽媽是在今年三月於睡夢中過世，走得非常突然，自己當下甚至來不及見到最後一面，成了至今仍無法釋懷的遺憾。「這件事對我來說衝擊很大，也讓我更深刻體會到，有些話、想做的事，真的不要再拖。」
苗可麗也坦言，經歷至親離世後，對人生有了截然不同的看法，不再把所有時間都投注在工作上，而是更珍惜與家人、朋友相處的每一刻。她語重心長表示，希望大家都能把握當下，因為沒有人知道明天會先來，還是意外先到。
