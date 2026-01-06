獨家／曹西平猝逝！苗可麗悲痛回憶母親也夢中猝逝 改變人生觀家人優先

記者鄭尹翔／台北報導

藝人曹西平猝逝，享壽 66 歲，消息震撼演藝圈，也讓不少藝人感嘆人生無常。對此，藝人苗可麗在接受《三立新聞網》專訪時，語氣沉重回應，坦言聽到消息後第一時間想到的，正是自己今年稍早離世的母親，情緒難掩哀傷。

苗可麗。（圖／記者趙于瑩攝影）

苗可麗表示，曹西平的突然離世再次提醒她「珍惜當下」的重要性，「不是所有事情都能等你有空，來不來得及真的很難說，一天有多少人睡著就沒有再起來。」她直言，這樣的生命衝擊，讓她重新檢視生活的排序，很多工作選擇擺後面，把真正重要的事優先完成。

廣告 廣告

談到母親，苗可麗更是不禁哽咽。她透露，媽媽是在今年三月於睡夢中過世，走得非常突然，自己當下甚至來不及見到最後一面，成了至今仍無法釋懷的遺憾。「這件事對我來說衝擊很大，也讓我更深刻體會到，有些話、想做的事，真的不要再拖。」

苗可麗也坦言，經歷至親離世後，對人生有了截然不同的看法，不再把所有時間都投注在工作上，而是更珍惜與家人、朋友相處的每一刻。她語重心長表示，希望大家都能把握當下，因為沒有人知道明天會先來，還是意外先到。

高雄流行音樂中心公佈第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於今（115）年 5 月 9、10 日母親節檔期再現海音館，今（6）日舉行售票記者會，正式發表由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台；同時為慶祝高流與藍寶石演唱會雙雙屆滿五週年，重磅預告藍寶石大歌廳將全方位「復活」！高流不僅邀請金馬導演楊力州執導的紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》、與遠流出版合作，由金獎作者邱祖胤著作專書，記者會現場更加碼宣佈三合一超限量套裝 – 演唱會門票、專書與電影票的72折超值優惠套票回饋鐵粉，1月10日中午12 點起於ibon全面啟售！高流會員另享單購演唱會門票享95折的會員早鳥優惠，活動詳情依高流官網及官方社群公布為準。

更多三立新聞網報導

鄧佳華要出獄了！被關靠寫信也能把妹談戀愛 一度不適牢獄應苦喊救命

77歲葉啟田驚傳失智！手抖還說話跳針 本人露面曝光近況

葉啟田花光財產賠1億！宣布想再選立委 此生最大願望曝光

侯怡君首露面回應！遭控小三上位怒告張金鳳 從從容容吐5個字

