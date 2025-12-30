獨家／曹西平猝逝！陳美鳳不捨發聲 回過往互動：點滴在心頭

曹西平開飾品店時，陳美鳳多次探望。（翻攝曹西平的粉絲愛團臉書）

資深藝人曹西平驚傳猝逝，曾多次到飾品店探望他的陳美鳳，一早看到訊息很是震驚不捨，被問到曹西平的健康狀況，陳美鳳說：「見面多半分享心情，或聊以前秀場的事情。」

兩年前曹西平在臉書分享，陳美鳳特地到西門町的店來探望他，讓他感動直說：「最美麗的女神陳美鳳小姐，一年多都沒有見到面了，有心就是有心，專程來西門町耳環店來看我，超感動的，真的老朋友就是老朋友。」

記者致電陳美鳳提及曹西平離世，她說兩人最後一次見面應該就是兩年前，她說因為彼此關注臉書動態，知道曹西平在台中開了飾品分店，特別去探望他，有時也會去西門町找他，也順便捧場添購飾品，不過曹西平時常兩邊跑，不一定每次碰得到人。

曹西平看到陳美鳳來訪開心合影。（翻攝畫面）

陳美鳳感慨說，兩人當年在秀場時期就認識，「他都是載歌載舞、帶動氣氛，後來轉電視，因為領域不同，碰到機會比較少，但一碰面感覺就會很熟悉，」他也曾邀請曹西平上《美鳳有約》，她說兩人偶爾也會line聯繫，這麼多年來，感覺曹西平都沒變，尤其陳美鳳感情低潮時，曹西平也很關心她，讓她十分感念在心。

由於曹西平死因沒有外力介入，疑似因慢性病猝逝，對此陳美鳳說：「覺得他生活很單純，不是店裡就是家裡，也會散步走動，但不會聊到健康的事情。」因為曹西平自尊心強，對他也不能過度關心，說到彼此的互動，點滴在心頭，陳美鳳感觸良多說：「這圈子是有溫度的。」

