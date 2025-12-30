獨家》曹西平生前愛恨分明！康康悲憶真性情：別罵我就好

曹西平生前曾私下誇獎康康(圖右)，讓他得知後直呼不好意思。(照片/中時資料照、翻攝曹西平臉書)

資深藝人曹西平昨（29）日晚間在三重家中辭世，享壽66歲，親友與圈內好友悲痛不已。資深藝人康康接受《中時新聞網》訪問透露，歌手龍千玉曾轉述，曹西平私下常誇獎康康「對資深藝人都很好」。

康康回憶時語帶感慨笑說：「我還想說拜託，曹大哥不要罵我就好了，結果還被誇獎。」他形容曹西平是一個愛恨分明、性格直接的人，「你如果不好，他一定會罵；但你如果做得好，他也一定會鼓勵你。」

談到過往互動，康康提及早年曹西平曾在台中賣可麗餅，自己也曾特地前去捧場，《食字路口》節目錄影時也會報導支持。曹西平私下幽默感十足，還曾開玩笑向康康介紹對面公園有很多「女強人」，康康原以為是事業成功的女性，沒想到對方笑說其實是站壁拉客的流鶯，讓人哭笑不得。

資深藝人曹西平突然驟逝，令親友、粉絲相當震驚。(照片/曹西平臉書)

曹西平直率敢言的個性也展現在與好友相處上，他曾開玩笑虧包偉銘：「你結婚是結幾次？每次都要包紅包。」但康康也強調，曹西平雖然嘴上愛罵人，該做的情分一點也沒少，「罵歸罵，紅包還是照包，他就是這樣有話直說的人。」

對於曹西平驟然離世，康康不捨表示：「曹大哥走了，也沒有病痛，沒有拖著病痛離開，這樣想一想，也算是很有福報了。」言語間流露出對這位真性情前輩的深深懷念。

