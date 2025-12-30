獨家》曹西平生前最後互動曝！開銀飾店「養很多人」惹鼻酸

資深藝人曹西平(29日)睡夢中離世，留給親友無限悲傷。(照片/翻攝曹西平粉絲團)

66歲資深藝人曹西平29日晚間驚傳在新北市三重住家猝逝，消息一出震撼演藝圈。回顧生前最後互動，《中時新聞網》記者去年曾與曹西平有過一次長達一個多小時的私下聊天，原本相約專訪尚未完成，如今卻已成為永遠的遺憾。

約莫一年前的平日夜晚，《中時新聞網》記者與友人相約西門町，巧遇曹西平正在自家銀飾店內顧店，便主動上前遞出名片自我介紹並邀訪。曹西平並未立刻答應，反而直率反問：「你是哪家媒體？你資歷幾年？」語氣直接、不加修飾，隨後便招呼一行人到店外聊天。

《中時新聞網》記者去年曾於西門町，與曹西平在其飾品店外長談逾一小時。(照片/翻攝曹西平粉絲團)

話匣子一開，曹西平索性站定不走，談起自己入行逾40年，看盡演藝圈人情冷暖與假面人心，坦言有些事情「只能放在心裡，不能說出口」，語氣間流露出幾分感慨。近年淡出演藝圈的他，將重心轉向經營事業，在台北西門町經營銀飾店已有成績，2024年初更南下台中北區一中商圈，再開設第二家分店，南北兩地奔波、親力親為。

談及開店初衷時，曹西平語氣格外認真地表示：「我是為了要照顧身邊這些家境不富裕、很辛苦的弟弟、妹妹們，我現在要養很多人，壓力其實很大，他們都要靠我吃飯。」這段話至今仍令人印象深刻。

當晚，三人從晚上11點一路聊到凌晨12點多，曹西平私下談吐，與螢光幕前敢說敢言的形象如出一轍，甚至更為犀利直白，字字真實。記者事後回想，若當時隨手錄下幾段對話，幾乎句句都能成為新聞標題。

聊天尾聲，記者再度提及專訪一事，曹西平並未拒絕，只是淡淡地說：「要聊什麼？我現在也不靠上新聞、上節目來賺錢。」隨後又交代：「到時候你再跟乾兒子Jeremy聯絡敲時間，不要約太早，不然我可能會爬不起來。」語氣輕鬆，卻也真性情流露。

如今噩耗傳來，當初未完成的專訪，以及那一夜甚至忘了留下合影的瞬間，都成了無法彌補的缺憾。那個站在西門町夜色中，直率、疲憊卻仍一肩扛起責任的身影，也就此停格，成為眾人口中來不及說完的故事。

