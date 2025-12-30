獨家／曹西平習慣趴睡電腦桌 猝逝後倒在地板上

記者莊淇鈞／新北報導

藝人曹西平前天（28日）在地震過後才在臉書粉絲團發文，表示「ㄧ切交給老天爺的安排」，乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時27分從日本活台返家後，發現曹西平倒臥在臥室電腦桌旁的地板上，雖然緊急打119求助，但消防救護員到場後確認，曹西平已經明顯死亡。據悉，曹西平常就有趴睡在電腦桌上的習慣，加上乾兒子指稱，曹西平生前有高血壓狀況，疑似因此才會猝逝倒臥在電腦桌旁的地板上。

據了解，昨天深夜約10時27分，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾疑似疾病已無生命徵象需要協助，消防救護員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是被暱稱為台灣西城秀樹、四哥資深藝人曹西平。

資深藝人曹西平在前天（28日）凌晨12時過後於臉書發文透露，地震發生時他正坐在椅子上，先感受到強烈搖晃，隨後手機才響起警報。他選擇保持冷靜，坐在原地等待地震結束。然後乾兒子昨天（29日）凌晨約2時許還有與曹西平聯繫，但之後就聯繫不上曹西平。

直到曹西平的乾兒子昨天晚上從日本返台，約10時27分回到三重家中，一進門找不到曹西平，到其臥室一看，才發現曹西平已經倒在臥室電腦桌旁的地板上，怎麼叫都沒反應，雖然緊急報案求助，消防救護員到場後確認曹西平已明顯死亡。

警方到場經鑑識採證後，初步排除有外力介入，曹西平乾兒子向警指稱，曹西平生前有高血壓狀況，但沒去就醫，懷疑是致命死因。據悉，曹西平有趴睡在電腦桌的習慣，也因此疑因猝逝後倒臥在電腦桌旁的地板上。

警方聯繫曹西平的家屬，曹西平的二哥曹台平表示不願出面處理，其他兄弟也無回應，後續警方都連繫不上曹台平，目前遺體已送往板橋殯儀館暫存，後續待司法相驗釐清死因。

