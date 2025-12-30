獨家》曹西平驟逝享壽66歲！老友向娃震驚：怎麼可能？

資深藝人曹西平驚傳驟逝，好友向娃(圖右)震驚不已。(照片/翻攝向娃、曹西平臉書)

資深藝人曹西平(29日)驚傳在家逝世，享壽66歲，消息震撼演藝圈。與曹西平相識逾40年的資深藝人向娃接受《中時新聞網》訪問，聽聞噩耗當下相當震驚，直呼：「怎麼可能？怎麼會這麼突然？」

向娃回憶，前幾天才在曹西平的臉書看到他分享近況，「他PO了很多在做東西、煮東西的照片，看起來對現在的人生很滿意。」她感嘆，即便後期淡出演藝圈，曹西平仍相當充實，「雖然沒有在演藝圈，但他還是做了很多事情，也帶了很多年輕人，真的很突然。」

廣告 廣告

已故藝人曹西平近年淡出演藝圈轉戰銀飾店。(照片/曹西平臉書)

向娃透露，兩人已有好幾年未聯絡，過去曾一起上節目，後來曹西平搬到台中後便較少聯繫。她回憶，早年在老三台時期，彼此常有機會一起錄影、在秀場碰面，「他的節目都很熱鬧，載歌載舞，人又帥，那時候算是偶像級的，很受年輕人歡迎。」

談起曹西平的演藝歷程，向娃指出，他在秀場沒落後一度赴泰國生活，「我在泰國表演時也碰過他，他的人生一直過得很精彩、很豐富，也很認真學習演藝圈以外的事。」之後轉行經營珠寶、耳洞事業，在西門町開店，「我也有去他店裡走走，覺得他轉行轉得很好。」

向娃也憶起第一次與曹西平同台，是在包國良的節目《歡樂假期》，「那時他很年輕，我就覺得這個年輕人怎麼那麼帥，個子又高，又會唱又會跳，很快就紅了。」之後兩人也曾一起參與體育館等大型巡迴演出，走遍全台。

她形容，當年這種類型的男歌手並不多，「除了劉文正之外，大概就是他了，比較會打扮、有造型，歌路跟高凌風、劉文正都不同，是另一種青春型的風格。」

最後，向娃語帶不捨表示，至今仍難以接受這個事實，「真的有點不能接受。」她也誠心祝福老友，「希望他好走，跟菩薩去修行，在另外一個世界過得更開心，也希望他能放下一切，一路好走。」

更多中時新聞網報導

林志玲跳啦啦舞 羞喊「怎好意思裝可愛」

TPBL》林書豪親訴退役主因 透露未來計畫

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神