獨家／曹西平《曾來入夢》唱盡孤獨與思念 他一句路是自己走的引淚崩

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

《曾來入夢》是曹西平1984年當紅的時候的專輯，作詞人是詩人陳克華在大二時候寫的歌。曹西平曾經在面臨父母離逝、跟兄弟決裂時在臉書說：「這首歌現在聽來真的是心酸，很適合我現在的心境。很多人當下都哭不出來的，過了一段時間就大哭崩潰了。其中一段「路都是自己要走的」，對照他最後是一個人孤獨離開，令粉絲不捨落淚。陳克華說，這首歌是先有詞再有曲，描寫的是與情人分開之後，但仍希望情人的身影能夠在夢中出現。曹西平在這張專輯裡，展現可動可靜的潛能。

《曾來入夢》唱出深深的思念 曹西平曾感嘆年輕時不懂「現在全懂了」

原來想你是如此容易，一點清醒和寫信的心情，在剩下自己的夜裡………，原來是愛，真的失去，我不著急，不强說愁绪…….你來過，當我沈睡的時候，當我垂下眼眸，當我對著天空發呆的時候，你來過，我知道…………原來我竟如此脆弱，一張留字一個手勢，都是躲不去的陰影，原來我早已被你占據………..」

曹西平曾經在面臨父母離世、家庭風暴的時候，在臉書寫下心情

「1984年曾來入夢，，，，，這首歌現在聽來真的是心酸很適合我現在的心境來聽，你來過我知道你曾經來過曾經來過，，，，，2012/10/08四哥留」、

「曾來入夢，，，，喜歡歌詞跟旋律」、「以前的歌聽起來真的別有風味」、

「感傷也不一定是父母親也有很多的感傷」、

「事情不是發生在自己身上説的非常容易」、

「人最怕是哭不出來，，，，，宣泄不出來」、

「歌詞當年唱跟現在看聽完全都不一樣的心境，因為發生了太多太多的事情了」、

「很多歌曲當時不會有太多感觸，但是現在聽來就是不同的感受。」、

「很多人當下都哭不出來的，過了ㄧ段時間就大哭崩潰了」、

「説真的我看開了很多了不然我ㄧ天都過不下去的，大家這麼幫我，真的我要好好感謝大家對我的支持」、

「路都是自己要走的

曹西平《曾來入夢》唱盡孤獨與思念，他自己一句「路是自己走的」引淚崩。（圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

《曾來入夢》作詞人陳克華為曹西平量身打造 曝1984年製作秘辛

詩人陳克華在大二時為曹西平寫歌，回憶當年他說：我為他寫歌時，正好是台灣流行歌曲，快速蓬勃的時候。而一般歌手在出道後，發行過幾張唱片，在群眾當中建立一定的知名度，都會面臨「轉型」的問題。



曹西平一開始是以動感歌手的姿態踏入歌壇的，而他加入的新唱片公司，決定為他打造新的歌路，而才有這首抒情佳作：《曾來入夢》。這首歌是先有詞再有曲，是曹俊鴻老師邀稿的。描寫的是與情人分開之後，悵然若失的心情，雖知愛情無法挽回，但人希望情人的身影能夠在夢中出現。



曹西平在這張專輯裡，明顯的擴展了他的歌路，表現可圈可點，也呈現了他可動可靜的多種潛能。《曾來入夢》這首歌，有許多轉音和氣音的表現，曹西平唱來絲絲入扣，感人至深。



也許有許多新世代的聽眾，到現在為止，都還以為他只是個通告藝人，而不曉得他的歌唱天賦和表演才華。從媒體中感覺他是個性情坦白直率，甚至剛烈的人。願他一路好走，在天上得到平安喜樂。



《曾來入夢》在1984年唱的是離別的愛情，在走到人生下半場時，年輕的曹西平感動有年紀的曹西平。當親人離世、家庭破碎、人生孤身一人，他那一句「路都是自己要走的」，是含淚的領悟。歌沒有老，只是聽懂的人，走到了該懂的年紀。

▼【曹西平唱：曾來入夢】曾來入夢-曹西平原唱 陳克華作詞 曹俊鴻作曲（1984年10月發行）（影片來自YouTube－Johnson Young頻道，若遭移除請見諒）

