獨家／曾合作王品澔胡釋安！謝章穎談粿王不倫 曝他「私下真面目」緩頰

記者宋亭誼／台北報導

前中信兄弟啦啦隊Passion Sisters粿粿（江瑋琳），遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈連環風暴，除了3月曾和「粿王」同遊美國的簡廷芮、王品澔牽涉其中，共同好友胡釋安也遭指私下提供住處給女方。值得一提的是，男星謝章穎剛好合作過王品澔、胡釋安，近日他接受《三立新聞網》專訪也鬆吐真實看法。

謝章穎曾與王品澔、胡釋安合作。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝章穎曾與胡釋安合作拍攝《火神的眼淚》，不過他坦言自己私底下鮮少與圈內人聯絡，對演藝圈的事情多半一問三不知，「我不太會去問人家什麼，我會覺得我多說什麼好像也沒幫助。」對於外界傳聞胡釋安提供住所給粿粿，謝章穎則緩頰：「我們那個時候也會去他家打麻將啊，男生、女生進進出出，我相信很多朋友應該都有去過。」但他對於具體細節並不清楚。

謝章穎曝王品澔私下真面目。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝章穎與王品澔近來因為出演《人生只租不賣》熟識，他給予王品澔相當正面的評價，形容對方在他眼裡就是「很可愛的一個大男生」，更直接點出王品澔的高顏值魅力，「他就是帥帥的，放在那邊就會有事的那種，因為他就是這麼帥啊。」

聊到王品澔在劇組與異性的互動，謝章穎突然話峰一轉，開玩笑表示自己才是可能「擄獲姐姐」的人，並分享他與梳化姐姐的相處模式，「那些姐姐就說『章穎你今天可不可以載我回家』，我說『可以啊但是我會牽妳的手，妳要嗎？』」，一旁的經紀人忍不住笑稱：「我真的很怕哪天會收到傳票」，不過謝章穎隨即澄清，他從未做出任何踰矩行為，與他合作過的工作人員也都清楚他的個性就是如此不正經。

