獨家／曾救過石虎！中寮果農「禁用藥」 轉型友善栽種

南投中寮的長壽天然農場，因為果農多年前在園區內，意外救了一隻石虎，特生中心來架監視器觀測，發現中寮不只石虎出沒還有白鼻心跟穿山甲，為了保護環境，友善動物，果農下定決心改變農法，堅持不用除草劑，全靠人工除草，種出來的石虎柳丁很容易被果蠅叮咬，每年大約會耗損一成，也因此成本比市面上的柳丁一斤貴大約2到3塊，年產30萬斤幾乎都銷往大賣場。

果農從樹上剪下新鮮的柳丁，南投中寮的果園為了保護石虎，推行友善農法。我手上的就是石虎友善柳丁，不過要種出這樣子的柳丁非常不容易，農民背後必須耗費非常多的心血。

長壽天然農場業者張鴻濱：「像那個大花咸豐草一些蔓澤蘭那些，哇你會快搞死這樣，光那些拉那些人工人力，因為那些都要用人工去拔。」因為多年前意外在果園裡救到石虎，張先生下定決心整個果園佔地五公頃，全面推行石虎友善，為了不破壞環境堅持不使用除草劑，以及除草高度不能超過30公分，草長高了就只能靠人工除草，光是除草就得花上一天的時間而困難還不只這樣。

長壽天然農場業者張鴻濱：「因為比較醜一點像這樣，消費者他就比較不能接受，所以價格上面就其實在收益方面會比較低一點，（成本）一斤至少要多2塊錢。」

拿出石虎友善柳丁外表雖然不漂亮，不過水份甜度卻一點也不差，但因因為消費者的偏好，只要被果蠅叮過通通得報廢，每年大約有一成的耗損只能拿去榨汁自己喝或是變成肥料。

長壽天然農場業者張鴻濱：「（友善柳丁）比較香但是有酸味，酸甜酸甜那種糖分比較高，慣行的有時候你氣候異常的話會沒有湯汁。」拿出石虎友善柳丁和一般慣行的柳丁對比，雖然外觀上看不太出來，但卻背後飽含農民轉型的艱辛。

長壽天然農場業者張鴻濱：「我是說這塊地是要永續，我爸爸交給我，我也希望好好交給孩子，我孩子如果要的就要交給他們，不要把土地的本錢都耗光光。」

雖然南投中寮多數農民還是用慣行農法，而張先生堅持使用友善農法，他希望除了讓消費者吃的安心也能位環境保護盡一份心力。

