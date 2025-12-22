獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

外型美艷身材姣好的林珈安，看不出來是人母身分。（圖／翻攝自林珈安IG）

時報周刊CTWANT先前曾接獲讀者爆料，指女星林珈安的七年婚姻似乎已悄悄結束，大概在今年約五、六月起，孫芸芸的弟弟孫智宏便開始在林珈安的社群上按讚，上月有網友在threads上留言表示在拉斯維加斯遇到孫智宏，雖然沒有直接點名旁邊的女性就是林珈安，不過從網友寫下女方「最近那麼常飛 LA」，以及其他網友的補充，立刻能看出孫智宏的新女伴正是林珈安，兩人不但被網友直擊手牽手出現在台北市信義區，連女方IG裡有多張孫智宏養的狗的照片，還有許多LA的旅遊照，關係不言而喻。

最明顯的是，林珈安不知是不小心還是有心，社群上的照片有非常多張都出現了孫智宏的招牌刺青、背影、靴子，反而完全不見另一半Freddy的身影。不少網友也在討論都沒有看到這對夫妻同框或發文提到對方，Freddy 在5月底還有回應林珈安文章，但之後發的是跟別的女生的親密合影，從7月起林珈安的IG也陸續出現跟孫智宏一樣的刺青照片，而且出現頻率越來越高，感覺好像也沒有想要隱藏她與孫智宏正在發展中。

林珈安2018年與工作夥伴Freddy結婚。（圖／翻攝自林珈安IG）

林珈安曾組女團「Roomi」，還曾赴中國參加女團選秀節目《創造101》，但她最有名的是曾被爆出與超級男神彭于晏交往，而在彭于晏之前也曾與孫其君有過一段情。2018年她宣布嫁給大她12歲電商營運長的老公Freddy，並且同年生子，2022年她再度宣布懷孕，但生過兩個小孩的她臉蛋身材仍是相當完美，她也曾在接受雜誌專訪時透露自己經營婚姻的祕訣：「該運動的時候運動；該工作的時候好好用腦去闖關；該育兒的時候好好用心教育孩子；該回歸婚姻生活的時候，好好把握能和另一半相處的時間。」

林珈安曾說自己一直都是個還滿獨立的人，不是那種黏人或緊迫盯人的女生，除了給對方獨處的空間，也要有一起相處的時間，畢竟要在婚姻、育兒、工作三方取得平衡，的確是需要給力的神隊友支援，平日她在工作時間之餘撥空陪玩耍遊樂，五、六、日則由老公負責，兩人彼此互相照應也讓她可以擁有放鬆及充電的時間，如此一來夫妻都能保有足夠的續航力兼顧育兒與工作。不過看來婚姻仍撐不過七年之癢，夫妻倆的社群已看不到為彼此按下的那顆心。

林珈安本月13日慶生，孫智宏的刺青手出現生日照片中。（圖／翻攝自林珈安IG）

林珈安的社群有許多照片都拍到孫智宏的刺青手。（圖／翻攝自林珈安IG）

孫智宏的背影（左起）、車子以及養的狗都出現在林珈安的社群中。（圖／翻攝自林珈安IG）

至於林珈安呼之欲出的新對象孫智宏，今年38歲，有個有名多金的老爸孫道存，還有個超美名媛姊姊孫芸芸，因此孫智宏的一舉一動也經常受到媒體矚目，感情世界也相當精采，曾在美國有一段婚姻，隨後與服飾大亨張富山之女張齣予交往2年，並於2016年5月高調求婚，最後以分手收場；孫智宏也曾與加拿大華裔小姐徐京晶交往，2019年又在峇里島向富家千金Aimee Su求婚，可惜最後也是無疾而終。後來他與陳冠希的前女友洪以安交往一年左右，直到2023年底女方被拍到與林葉亭的兒子邱以太當街熱吻，證明兩人情已逝。

林珈安最有名的緋聞是與彭于晏交往，但更早之前也與孫其君有過一段情。（圖／翻攝自孫其君臉書）

如今林珈安與孫智宏往來密切的蛛絲馬跡已經出現近半年，不過孫智宏不同於過去有愛大聲說的個性，與林珈安雖然出雙入對卻十分低調，令人好奇雙方是如何看待這段關係；對於目前的感情狀態，本刊詢問林珈安經紀人，但至截稿前未能聯絡上，並未取得回應。

孫瑩瑩（左起）、孫智宏、孫芸芸三姊弟不管是在家世還是高顏值都受到高度討論。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

