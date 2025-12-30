獨家／曾選里長以16票飲恨！他淪詐騙車手遭警活逮

警方逮捕一名許姓詐騙車手，赫然發現他過去竟曾參選過里長。（圖／翻攝自臉書）





新北市三重警分局前天（27日）晚間接獲報案，轄區有虛擬貨幣糾紛事件，趕抵現場將雙方帶回釐清案情時，赫然發現是典型的虛擬貨幣投資詐騙，當場逮捕許姓詐騙車手，而進一步追查許嫌背景時，赫然發現，許嫌在2022年間曾參選過深坑區阿柔里里長，當時僅以16票之差落選，如今卻淪為詐騙車手，被依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，令人不勝唏噓。

據悉，全案起因是一名旅居國外的46歲黃姓婦人，近日在社群軟體上認識自稱「幣商高管」的網友，對方宣稱能以優惠價格購入虛擬貨幣，後續再轉手賣出可以從中賺取差價。

警方獲報轄區有虛擬貨幣糾紛案，將許姓詐騙車手（紅圈）帶回，赫然發現他曾參選過里長，但以16票之差落選。（圖／翻攝畫面）

許智超當時參選里長的選舉公報。（圖／翻攝畫面）

黃婦聽完十分心動，委由35歲游姓友人帶著150萬元現金，前天（27日）晚間8時許，前往三重自強路一段與30歲許姓男子面交，而在面交過程中，黃婦發現原本已打入錢包的虛擬貨幣突然被轉走了，懷疑其中有詐，便傳訊要求游男「終止交易」，游男為此與許男爆發口角，更驚動警方將2人帶回。

三重警方檢視雙方手機對話紀錄後，發現黃婦誤信典型的虛擬貨幣詐騙，而許男就是詐騙集團派來取款的車手，當場將他逮捕，正當警方進一步檢視許男手機時，赫然發現詐騙集團竟已察覺苗頭不對，開始「切割」許男，將他退出相關的詐騙工作群組。

許智超2022年間，以16票之差敗給現任里長羅定國。（圖／翻攝自中選會網頁）

目前無業的許嫌宣稱，自己是透過社群軟體上與一名不太熟的朋友閒聊，對方突然表示可以給自己一份工作，只要幫忙跑腿拿錢就有錢賺，便因此就答應下來。

後續追查身分，赫然發現許男在2022年間曾以無黨籍身分參選新北市深坑區阿柔里里長，獲得158票支持，僅以16票之差敗給現任里長羅定國，沒想到，如今他卻淪為

詐騙集團車手，詢後被依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，而許嫌昨天被逮後，也連忙在社群軟體上發布限時動態宣稱「這兩天有找我、有聯絡我的，麻煩再通知一下，遇到點狀況，資料都不見了」。

許智超被逮後，急忙在社群發限動。（圖／翻攝自許智超IG）

