（獨家） 最不用心卻成經典！李安頂時差憶《斷背山》 讚安海瑟薇「聰明絕頂」
〔記者許世穎／台北報導〕「台灣之光」李安昨(18日)返台，準備出席週六(22日)的金馬獎頒獎典禮。他今仍帶著時差，現身《斷背山》金馬影展映後大師講堂，一出場便笑說：「希望可以清醒的回答。」該片今年滿20週年，他回憶當年拍攝時竟是「最不用心」的一次，沒想到成就經典，而他獲得原著作者安妮普露首肯的契機，竟與「牛睪丸」有關。
他說，拍完《臥虎藏龍》後身心極度疲累，甚至感受到中年危機：「我太累了，覺得要休息，但休息又不曉得要幹什麼。」好友、製片詹姆斯夏默斯此時把《斷背山》的短篇故事給他，「當初我是被30頁短篇吸引，我好多部片都是這樣，《色‧戒》也是30頁。」其中傑克那句「我們可以有個一起的人生，但你不要，我們有的只有斷背山！」深深打動他。
李安說，他感受到故事中的存在主義，也被強烈觸動，但同時很訝異：「我在台灣長大，描述在懷俄明州的GAY跟我有甚麼關係，我也不是GAY。」一度想退休的他，後來拍了《綠巨人浩克》，以為《斷背山》應該別人已經開拍，卻發現仍無下文。詹姆斯夏默斯於是買下版權，兩人決定動工。
拍攝期間正逢父親過世。他感慨表示：「他一直不鼓勵我拍片，我拍《臥虎藏龍》拿奧斯卡，他甚至說『甘願了吧，可以做一點正事了』。」但當他想退休時，父親卻反而鼓勵：「你去拍片吧！」希望他能成為兒子的榜樣。「結果父親突然就走了，辦完喪事我覺得一定要拍一個片子，完全迷迷糊糊的狀態。」
其實《斷背山》導演人選一度輾轉多人，他並非首選。他笑說與安妮普露初次見面時，「她把我嚇死了，那次都是詹姆斯在講話。」安妮普露帶他走訪懷俄明州，還吐槽前一位導演的太太因死老鼠尖叫：「她覺得都市人不懂這種地方。」
第一晚共進晚餐時，李安在菜單上看到「洛磯山脈牡蠣」，端上桌才知是牛睪丸，意外成了「破冰」時刻。安妮普露還切了一塊吃，對他說：「本來女人是不能吃這個的！」李安笑說：「她可能因此對我另眼相看，沒想到破冰的入口竟然是一個牛睾丸！她覺得我對西部還是有心去了解。」
雖非首選導演，李安卻強調：「這個電影該我拍！」並舉例《理性與感性》輾轉20年、《少年PI的奇幻漂流》也拖了10多年，「當我接手後我覺得，就是該我拍的。有時候不是你的，爭取也沒用，命中注定是我拍！」他也笑稱《斷背山》是他拍得最輕鬆、最不用心的一部，「本來以為這個片就賣女性、賣同志，甚至藝術片觀眾，結果全世界都吃，也沒有文化差異，我也不曉得它為什麼有這麼大的魔力。」
片中希斯萊傑、傑克葛倫霍、安海瑟薇與蜜雪兒威廉絲的演出備受肯定。李安說，他當時只想把演員的表演保留下來：「其實我拍得很簡單，跟拍第一部片一樣。我累透了、沒有野心了，卻有一種寶貴的純真，就像『春蠶到死絲方盡』的感覺。」
他也坦言當初對希斯萊傑是否能扛主角心裡沒底：「我對他印象深刻都是演配角，他演主角的都不怎麼樣。」但某場戲希斯一口氣吃了32個蘋果派，表演非常出色；傑克葛倫霍雖與小說形象不同，「但兩個搭配的感覺滿好的。」
李安透露，索尼老闆曾說《斷背山》的成功關鍵在兩位太太角色。他第一個確定的是蜜雪兒威廉絲，「我大概見了30幾個演員，她是第二個，一見就覺得很像，看眼神就知道很投入，演怨婦很合適。」
安海瑟薇當時以「公主」形象聞名。他笑說試戲時她穿著公主戲服，因午餐空檔才趕來：「當時需要她有德州腔，我也不懂德州腔，但她真的聰明絕頂，是我指導演員裡印象滿深刻的。」她在片中一場接電話的戲已經很好，但他想再試一次，「我就跟她說『有一個斷背山，可是妳不在上面』，然後她打電話，眼淚在打轉，非常動人。」
李安最後感性表示，《斷背山》的成功完全出乎意料：「電影之神真的很愛我，到現在還在這邊講電影、拍電影。」至於拍攝期間也有人批評電影美化同志、刻畫牛仔不夠真實，他坦言：「憑良心講，拍的時候沒有想那麼多，人至情至性，想那些沒有用。」
