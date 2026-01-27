獨家／最多分段道路 年輕人掀「挑戰台灣大道」熱潮

記者賴一銀、劉瀚煒／台中報導

全台灣單一路名分段最多的道路就在台中的台灣大道，一到十段全長24.2公里，近期興起「征服台灣大道活動」，從頭走到尾要走9小時。

走完台中台灣大道成年輕人熱門挑戰。

台中台灣大道有一到十段，其中第一段天字第一號門牌就在台中火車站，近期在年輕族群之間，興起從這裡為起點，挑戰台灣大道走一遍。

從台灣大道一段為起點。

民眾：「要花時間啦，我覺得有時間、有心的話，應該還是走得完。」

動力火車《忠孝東路走九遍》：「喔喔喔，忠孝東路走九遍。」

但在台中台灣大道走一遍，就先要滿滿的時間跟耐心，因為總長24.2公里，比忠孝東路還長了2.4倍，沒有誘因真的很難走下去。

廣告 廣告

民眾：「那沿途可以經過市政府，最近有那個史努比，也是剛好我想去看的。」

從火車站開始，會經過許多大地標。

台灣大道沿路上有什麼？從火車站開始，會依序經過美食集散地第二市場，還有廣三Sogo百貨，繼續走會有台中市政府、新光、大遠百兩大百貨，但經過國道一號之後，台灣大道進入四段，魔王關卡開始，就是長達5.2公里的長上坡，但至少還能在東海大學休息喘口氣。

四段後開始魔王上坡。

民眾：「從新光、遠百開始走到坪頂左右，其實大部分都是上坡路，走起來應該還算是滿累的。」

最後再往海線邁進轉變成下坡，經過弘光、靜宜兩所大學，旅程即將到達終點，最後一站就是三井outlet，如果從早上出發 到終點，還可以欣賞夕陽，但在地人也提醒路上小心。

最後海線轉變成下坡路。

民眾：「舊市區那邊，火車站剛出來那一個，那邊交通滿亂的，也沒什麼人行道，比較危險。」

寒假到了，全台灣分段最多的道路台中台灣大道，想挑戰是否已經準備好。

更多三立新聞網報導

WHO假裝台灣不存在！中國昔喊誰理你們 石明謹憶SARS奪81命：不能忘

台灣公園「這方面」和外國差很多？一票有感：超安全

中國遊客衝阿里山嗆五星旗插滿台灣 移民署出重手了

民調／台中市長選戰！江啟臣、楊瓊瓔、何欣純最新支持度出爐

