獨家／最新模樣曝光！偷拍女裙底服刑180天 鄧佳華今天出獄了

記者楊忠翰／屏東報導

滋事型網紅鄧佳華，2023年在某髮廊任職期間，他不但持手機偷拍女設計師裙底風光，還拍搞笑影片嘲諷對方，事後女設計師氣憤提告；桃園地院依無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑；去年7月10日，鄧佳華因無力支付18萬元罰金，遂決定前往桃園地檢署報到，先進入桃園監獄服刑，再轉至屏東監獄，9日服刑期滿出獄。

檢警調查，2023年9月間，鄧佳華突然拿出手機，偷拍女設計師裙底風光，對方發現後要求他刪除影像並報案；鄧佳華應訊時坦承犯行，監視器畫面亦清楚拍下他的犯行，女設計師亦表示並未同意鄧佳華拍攝私密處；事後鄧佳華又與網紅吃屎哥合作，拍攝偷拍過程的搞笑影片，藉以博取社會大眾關注。

法官認為，鄧佳華應訊時坦承犯行，但他並未初犯，2019年間曾觸碰另名女子隱私部位遭判刑確定，絲毫不尊重女性，觀念亟待矯正；鄧佳華拍攝搞笑影片行為亦欠缺同理心、犯後毫無悔意，遂依無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑，得易科罰金18萬元。

鄧佳華並未上訴，亦無力繳納18萬元罰金，去年7月10日前往桃園地檢署報到，隨後被押送至桃園監獄服刑，後來又轉至屏東監獄，歷經180天監獄生活後，今天終於服刑期滿出獄，吃屎哥游承霖及插畫家沈培安等好友，也在鄧佳華母親請託下一同接他出獄。

鄧佳華偷拍女設計師裙底風光服刑180天後出獄。（圖／游承霖提供）

