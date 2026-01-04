獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖

水池旁，一整排遊客捲起褲管，泡入溫泉內。（圖／東森新聞）





天氣一冷，不少遊客上太平山想追2026初雪，不過也有人會到三星鄉的耕莘護校前泡湯，還出現奇景！竟然可以邊等公車邊泡溫泉，就讓遊客前往朝聖，但就好奇難道不會開心到忘記搭車嗎，對此公車業者很貼心，會有站務人員掌握時間，確認是否有人要搭車！

水池旁，一整排遊客捲起褲管，泡入溫泉內。冷冷的天氣，來到宜蘭三星，暖暖身體真的超舒服。

遊客：「很舒服，血液循環不錯，水質比礁溪還好，而且又乾淨。」

都還沒到開放時間，泡腳池就已經快要客滿，而這裡其實不是什麼溫泉公園，而是全台最有溫度的候車亭。

耕莘護校正門口的公車站，因為班次比較少，乘客都會把握等候時間來泡腳，因此使用率就很高，一旁也有站務人員幫大家掌握公車時段。

站務人員廖先生：「如果真的錯過了，我們也會載他們出去。」

這麼貼心的設計，甚至還有人是特地聞名遠道而來。

澳門遊客：「我是從澳門過來，我第一次過來，感覺環境很好，澳門那邊有這樣的泡腳嗎，沒有要的話要到大陸。」

這溫泉水還是俗稱的美人湯，碳酸氫鈉泉無色無味，泡起來皮膚還會咕溜咕溜，因此也成了宜蘭新的打卡景點。

遊客vs.記者：「（大姐你自己帶裝備），對，自己帶比較方便，有時間就會來。」

才剛講完話，又在下去泡一輪，泡到整隻腳紅吱吱，整個身體都暖起來了。不過也有遊客不畏寒，持續在太平山上盼初雪。豔陽高照加上超美雲海，放眼望去一片大景，雖然沒有下雪，但木棧板還是有結霜，遊客依舊玩的超嗨。

