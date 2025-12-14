獨家／最美區間車出風口「漏水」 天冷被噴到心更冷

有民眾搭乘台鐵新型區間車EMU900，沒想到車廂天花板冷氣孔狂漏水，乘客無奈說說根本像是花灑。（圖／民眾提供）





天氣變冷，搭個火車怎麼變更冷了。有民眾搭乘台鐵新型區間車EMU900，沒想到車廂天花板冷氣孔狂漏水，乘客無奈說說根本像是花灑，對此台鐵回應這是因為排水管被灰塵堵住了，將會進行全面檢查。

車廂上方空調回風口周遭，不只冒出一顆顆小水珠，而且邊角這一區塊還漏水漏得相當嚴重。有民眾週六搭台鐵區間2275車次板橋往中壢方向，在第三節車廂發現的狀況，中途有人員上來拖地，但狀況仍持續一陣子。

其他乘客：「被滴到會嚇一跳，因為畢竟滿冷的，我覺得台鐵除了漏水的，整潔有差，跟舊車型比椅子啊那一些。」

天氣已經轉冷，乘客被噴到心更冷，畢竟冷氣團報到，車站大多在戶外，月台上冷風直直灌也很多人站著等，外套穿起來有連帽就會拉起來，狂風猛吹旅客們在月台瑟瑟發抖。

最近天氣都滿涼的，尤其是在這種半露天式的月台，風的感受上真的很明顯，所以當車一來的時候乘客就只想要趕快上車。

趕快擠上車還發現漏水，當事區間車車型是台鐵跟韓國買的EMU900，相對其他車型很新，還說是最美區間車。不過車廂內漏水情形不算少見，先前《EBC東森新聞》也曾報導過幾次。

冷氣師傅范清福：「應該是這個排水管堵塞到，可能是沒有定時清洗，或者是清洗的時候不完全，一般來講就是用高壓水柱，去把它疏通就可以了。」

台鐵回應：「經查係車內蒸發器排水孔因灰塵堵塞，導致排水不順，自迴風口滲出，本公司車輛管理單位，已全面檢視及加強清理車廂空調機排水系統。」

只是在冷冷的天，又在人多的車廂內發生，難免會讓乘客備受驚嚇。

