獨家／會面30分鐘！ 輝達副總裁帶投資意向書拜訪蔣萬安

輝達全球不動產副總裁於11月18日下午低調拜會台北市長蔣萬安，會談時間近30分鐘，並帶來投資意向書。包括地政局、都發局、法務局及產業局等單位參與，輝達方面希望保密，市府特別調整動線避開媒體曝光。

輝達全球不動產副總裁於11月18日下午2點抵達台北市政府，在市長室與蔣萬安會談近半小時。為尊重輝達方面的保密要求，市府特別調整副總裁進入市長室的動線，避免媒體曝光。

蔣萬安表示，過去這段期間，市府與輝達美國總部的溝通聯繫，讓他們結識了許多輝達的老朋友，與輝達保持聯繫並不是問題。然而，目前面臨的挑戰是新壽又提出解約條件，希望先看到輝達的投資意向書後才與市府正式解約。

台北市議員陳賢蔚認為，輝達絕對不會出爾反爾，只有新壽才可能將整件事情視為玩笑。他強調，市府必須盡早取得輝達投資相關內容，不是要審核，而是要了解輝達希望在北士科打造什麼樣的海外總部。

台北市議員曾獻瑩則表示，台北市政府不應該答應新壽的要求，議會也不太可能同意。他認為新壽能做的只是盡快解約，讓台北市與輝達盡快簽約。

