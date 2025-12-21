獨家／月老廟求姻緣慘遭「退件」！ 雷嘉汭曝光神明超直白開示

雷嘉汭透露自己的名字是給神明改名，甚至去月老廟求姻緣還被神明「退貨」。林煒凱攝

雷嘉汭在電影《叫我驅魔男神》中，飾演與魯蛇男友湯仔（林哲熹飾）攜手對抗魔神「阿修羅」的阿噜米。現實生活中，她有位朋友因「帶天命」會幫人處理一些非科學事件，跟她分享看過有人被附身時，力大無窮的真實經歷，因此她不僅相信驅魔跟神明的存在，也常去新莊地藏庵拜拜。更有趣的是，她目前的名字「雷嘉汭」，正是被神明欽點而來！

雷嘉汭透露，她本名叫雷嘉納，卻不止一次被人提醒「納」字會對她身體健康不利。後來經紀人帶她到林口請「九龍太子」指點，當時太子隨手寫下水部加一個「內」字，起初雷嘉汭以為也唸作「納」，跟她希望改成同讀音的請求一樣，後來才發現是念作「瑞」，但因為是神明賜名，也就還是改成「雷嘉汭。」

不愛算命怕被影響 花牌給正向力量

雷嘉汭在電影中飾演塔羅占卜師，但她對算命卻抱著排斥又迷信的矛盾心態。一方面因為自己會很在意別人說法，所以不喜歡把自己生辰八字交給別人，以避免聽到會遇到什麼災禍的說法，會讓自己揣揣不安。但她又很喜歡看星座運勢，會關注每日幸運色、幸運物、貴人星座以及事業、愛情、財運的分析。

廣告 廣告

所以相較預測災禍的塔羅牌或算命，她更喜歡「花牌」。花牌不會告訴人短期內會碰到什麼問題，而是給予一句祝福，並且建議如何解決困難，聽起來沒有恐嚇的感覺，比較適合雷嘉汭的個性。

雷嘉汭透露自己對算命會擔心被說到不好的災厄而耿耿於懷。林煒凱攝

而雷嘉汭家人曾瞞著她去幫她算命，對方聲稱她有「三個不好」的災厄，但後來她發現那三個問題其實是同一件事，對方只是為了收三次錢才拆開來說。也導致她後來對命運有一套「64分」的看法：「所有的算命、卜卦結果都是6分信自己，其他4分當成參考即可。」

月老廟求籤 意外遭神明開示專心事業

而在電影中，阿噜米一直無條件支持湯仔，雷嘉汭表示，雖然旁人眼中湯仔看起來「很沒用」，但阿嚕米是湯仔身上找到了「自己是有用的」的存在感與價值，這種被需要的感覺是支撐她不顧一切、堅定相信對方的動力。

但雷嘉汭直言，自己無法像阿嚕米那樣堅定相信並支持一個「很瞎」或失去目標的另一半。如果對方長期意志消沉，會因此感到非常不耐煩。「有目標」且「有才華」的人，才會是她的理想型。

不過她曾去日月潭月老廟為自己的姻緣求籤，沒想到神明卻是要她先「好好工作」，雷嘉汭笑說：「所以我現在也不用想太多，就是專心工作！」

雷嘉汭透露現在的名字事蹟由九龍太子欽點的。林煒凱攝

跨國交流 意外開啟飛行夢想與味蕾衝擊

雷嘉汭透露，接演台印合作的《叫我驅魔男神》的初衷，竟是為了想前進寶萊塢，因為她熱愛印度跳舞文化與美食，還對台北的印度餐廳如數家珍，當初也以為在片中可以有武打戲，往她想嘗試的女打仔戲路發展，可惜最後武打部份多由懷秋擔當。

而她與印度男星阿建·巴吉瓦對戲期間，兩人跨越語言障礙，從重機聊到私人飛機。雷嘉汭透露，阿建在印度與洛杉磯皆有開飛機的經驗，甚至還分享影片給她看，讓她一度興起前往花蓮學習飛行的念頭。

雷嘉汭在《叫我驅魔男神》中化身印度公主美翻。光盛影業提供

然而，兩國文化的碰撞也體現在飲食上，她回憶阿建曾熱情分享加了印度香料與胡椒粉的蘋果，那種衝擊性的味覺體驗讓她淺嚐即止，深刻體會到兩地文化的趣味差異。電影《叫我驅魔男神》將於2025年12月31日上映。

雷嘉汭期望挑戰女打仔的角色。林煒凱攝



回到原文

更多鏡報報導

陳詩媛婚禮曬「超音波照」公布寶寶性別！李洋致詞虧王齊麟：終於有人收服他

《老狐狸》蕭雅全捲性騷神隱半年！一舉動疑似想復出 見隨機殺人事件嘆無心慶生

《與惡》中是隨機殺人受害家屬...温昇豪現身中山站沉痛發聲 呼籲8字要注意