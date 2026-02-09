獨家／有仇嗎？女駁二惡踢電動滑板車 哨兵全都錄

女子經過電動滑板車時，右腳去踢滑板車的輪子導致滑板車倒下。（圖／東森新聞）





有民眾到駁二玩租了電動滑板車，騎完後把滑板車停在汽車停車場內，等著汽車繳費後再還滑板車。沒想到一名女子經過，刻意用腳去踢滑板車的輪子，滑板車倒下，手機架壞掉，前叉和骨架都歪了，手把也受損，維修費要4000元。民眾一開始看到車倒了，還問了女子是不是她弄的，女子說不是，但剛好車上有哨兵模式，調閱後確認就是女子刻意踢車，氣炸報警。

兩輛電動滑板車停在停車場內，一名女子一手拿著錢包和塑膠袋，一手拿著清潔用具，經過電動滑板車。女子右腳去踢滑板車的輪子，滑板車倒下，女子經過後還回頭看一眼。

租電動滑板車的男子聽到聲音，看到車倒了，立刻問女子「是你弄倒的嗎」，女子還否認，一旁其他繳費民眾指認就是女子弄的。剛好租電動滑板車的男子開的特斯拉就在一旁，男子調閱哨兵模式，確認女子故意去踢，但女子已經走遠，也沒人認識她。

電動滑板車業者：「因為他在等待（汽車）收費，就把滑板車停在旁邊車格旁邊，結果他在外面抽菸而已呀，結果他就聽到一個聲音，一個女生走過去，車就倒了。當下就馬上上去看攝影機，把它截圖下來。」

滑板車停的地方是在停車場內繳費機旁，兩輛電動滑板車停放，還有空間可以經過。女子經過兩輛滑板車之間，簡單就能通過，為什麼要腳去踢滑板車，租車民眾和業者都想不透。

電動滑板車業者：「車子還那麼大，都去各個地方，旁邊都是有空位的，我就是想不透，為什麼她過去需要停下來，把車給踢倒，我覺得這個行為很惡劣，很過分。」

其他騎電動滑板車民眾：「她可能覺得擋到她的路，就不開心吧。」

其他騎電動滑板車民眾：「找到人，要叫她賠。」

被弄倒的電動滑板車手機架斷裂，一邊手把受損，骨架和前叉都歪掉，初估維修要3、4000元。騎電動滑板車是目前到駁二相當流行的遊覽方式，租車民眾租電動滑板車，一小時也才100塊，被踢倒還要賠錢，生氣又無奈。

現在業者幫忙報警，懷疑是不是駁二附近工作的人所為，要用這個踢車的影像找人，不只要她賠錢，也要了解幹嘛沒事要把車踢倒。

