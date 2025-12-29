【獨家/有影】台南超商擦肩撞到 為何演變濺血衝突？陳勇正說明衝突關鍵過程

【警政時報 林照東／台南報導】針對近日網路流傳一段發生於超商內的肢體衝突影片，引發外界諸多揣測與誤解，當事人、模特兒陳勇正今出面公開說明事件經過，盼藉由完整敘述還原事實脈絡，釐清相關爭議。

台南超商擦肩撞到演變陳勇正 1打3衝突濺血，陳勇正就醫後頸部受傷。（圖/記者林照東翻攝）

陳勇正表示，事件發生於12月27日晚間約7時53分，地點位於台南市一處連鎖超商。事發起因僅為人流往來間不慎發生肩膀碰撞，屬生活中常見的偶發情況，當下並無任何挑釁或衝突意圖。然而，對方一名年輕男子拒絕理性溝通，隨即撥打電話要求其父親趕赴現場，使原本單純的爭執情境迅速升高。

陳勇正平時擔任模特兒喜好打抱不平。（圖/記者林照東翻攝）

依陳勇正描述，對方父親抵達後，父子二人於超商內形成左右包夾態勢，使其行動空間受限，並持續以語言施壓，過程中多次出現具威嚇意味之言詞。其間，對方父親更主動對陳勇正胸口進行推擠，導致肢體衝突層級進一步升高。

陳勇正就醫診斷證明書。（圖/記者林照東翻攝）

陳勇正指出，自己全程保持克制，多次嘗試後退並拉開距離，期間曾兩度推開持續逼近的對方，並明確且大聲警告：「請不要再往前，再往前就視為攻擊意圖！」該警告係為避免衝突升高，並非主動挑釁，惟對方並未理會，仍持續逼近。

在近期社會屢傳暴力事件的背景下，陳勇正於孤身一人、退無可退，且無法判斷對方是否攜帶危險物品的情況下，合理認知自身人身安全已遭受迫切威脅，遂於瞬間防衛反射下出拳，僅為阻止對方持續逼近。

然而，在該防禦動作發生後，現場隨即演變為三人對一人的肢體對峙與衝突，雙方皆有人員受傷。從現場流傳畫面中可見，支援到場之趙姓男子有明顯出血情形。陳勇正則於事後出現頸部疼痛、僵硬及活動受限等不適症狀，已前往醫療院所就診檢查，醫師初步評估為外力造成之頸椎及頸部軟組織不適，後續仍需持續追蹤觀察。

現場除有民眾拍攝畫面外，亦有超商監視器影像可供調閱，相關影像可協助釐清事件是否存在先行糾眾、先行推擠及無視多次警告等情節。

陳勇正接受警政時報專訪強調，願意全力配合警方及司法機關調查，並呼籲外界在完整事證尚未釐清前，勿僅憑片段畫面對事件妄下定論。此次出面說明，僅為澄清事實、維護自身人身安全與名譽，並無意製造對立或擴大衝突。

