獨家》【有影】法院認證「右後門非原鈑件、瑕疵在交車前即存」 Audi奧迪車主心寒遭冷處理踢皮球

CNEWS匯流新聞網編輯部／台北報導

新車買回家卻疑似有更換過的鈑件？一起歷時三年、價值265萬元的Audi S3瑕疵爭議，近日在高等法院二審判決中有了結果。法院確認該車右後門的瑕疵「確實存在且發生於交車前」，雖認定瑕疵不影響行車安全與性能，屬於「非重大瑕疵」，但最終判決奧迪北區僅需退還減價金26萬5,500元與利息。但對車主而言，整起事件讓他們不僅蒙受金錢損失，更對品牌方與經銷商的應對態度感到心寒。



根據判決與當事人說法，原車主許先生於2021年2月23日向奧迪北區購買一輛德國原裝進口的 Audi S3 Sportback 2.0，含定金30萬與尾款235萬5,000元，總價265萬5,000元，並於同年6月18日交車。

「我當初是預購的，算是上市前先訂」許先生回憶，當時S3新款剛發表，車款稀少，他作為熱愛收藏與試駕新車的愛好者決定選擇購買，不過開一陣子後，覺得不太適合自己，於是委託好友史先生協助轉售。史先生表示，這輛車交車後僅兩三個月便被託售，車況幾乎全新、里程數極低，約莫700公里，「因為雙方都是朋友，也都是車主圈熟識的人，大家信任度高，交易進行得很快，也沒有特別再去做中古車檢測。」

沒想到兩個月後，第二手買家卻反映右後車門似乎有異狀。史先生說：「他說那扇門烤漆厚度比全車都高，用漆膜儀一量就發現不一樣，再仔細看，車門膠條發泡的形狀也和其他三扇門完全不同。」由於懷疑車門曾更換，史先生主動請對方將車送往德國萊茵檢驗，報告指出右後門為非原廠鈑件。

消息傳回後，許先生與友人均感到震驚，史先生強調：「那時候我們震驚又困惑，因為這台車從交車到轉售都在我們手上，根本沒出過事，怎麼可能有換門？」，他與許先生為了釐清真相，先是回購車輛，再向原購買的經銷商反映，但遭到冷處理，「他們態度非常敷衍，從頭到尾都否認到底，根本沒有打算面對問題。」

雙方協商破局後，兩人決定提告。許先生補充，一開始他們仍抱著善意溝通的想法，並非立刻指控品牌造假，「我們甚至去拆內門板拍照，確認內側工法真的不同，也請專業人員教我們如何辨識防偽辨識碼，確認這扇門是不是原廠出廠的那一片。」

對此，奧迪北區於法庭上表示，該車從德國出廠後經歷多重層級檢查，包括 PDI（Pre-Delivery Inspection）、B-Check 及交車前檢查，均未發現任何異常。若右後門確有漆層或結構差異，也可能是交車後或轉售期間所致，與原廠無涉。奧迪並指出德國萊因的檢測屬「目視檢查」，並非使用儀器，可信度不足。同案參與的台灣福斯汽車公司也提出相同說法，強調三次檢查紀錄無瑕疵記載，並質疑萊因報告「僅以目測」判定更換門板，證據力有限。

台北地院一審（113年度上字第634號）時，法官為求公正，委託中華民國汽車鑑價協會重新檢驗。結果鑑定報告與兩人先前提供的資料一致，證實右後車門確有更換情形，於是法院採信許先生提出的檢測資料與拆解照片，認為車輛在交付時即存有重大瑕疵，違反「德國原裝新車」的買賣約定。判決奧迪北區應返還全額購車款265萬5,000元，並自定金支付日及交車日起分段計算5%年息。此判決一出，引起汽車圈關注，被視為少見的「新車重大瑕疵退費案例」。奧迪北區不服，隨即提起上訴。

不過高等法院二審改變了部分認定。法官在現場履勘中確認，該車右後門上之防竊辨識碼與車身碼完全一致，證明右後門自出廠至交車期間並未被更換。更關鍵的是，防竊辨識碼製造商三六企業有限公司負責人劉昌勇作證指出：「若車輛在台灣港口重新施工或更換板件，辨識碼會以原車身碼加註『R』重新標示；本案右後門並未出現此標記，顯示該門自德國出廠即存在，非在台整修或後續更換。」

法院因此認定，瑕疵確實存在，且發生於交車前。但同時指出，該瑕疵僅涉及車體烤漆及內層工法的差異，不影響車輛安全性與性能，估算對車價影響約10%，不構成解除契約的「重大瑕疵」。最終判決奧迪僅須退還減價金26萬5,500元及自2022年6月8日起計息，駁回解除契約與全額返還之請求。

對於二審結果，許先生選擇不上訴。許先生表示，兩人當初並非要「鬧大」，只是希望品牌負責任說明。「這種瑕疵在中古車市場不算重大，但問題是這輛車是從德國原廠直接進口過來，當車主日後轉售被懷疑撞過，不僅價值受損、名譽也受影響。」他指出，若只是單純事故維修，「直接賣掉可能虧十萬」，但提告後為了蒐證、聘律師、耗時三年，損失超過百萬，「我們提告不為錢，是要證明清白，也要讓品牌面對錯誤。」

許先生強調，整起事件最令人失望的不是車門被換，而是品牌的態度。「從一開始到上法院，他們都在否認，不處理、不道歉，讓我們覺得很寒心。原本信任品牌品質，結果卻是這樣的冷處理。」甚至法院於8月12日判決都出來了幾個月，談到賠償由誰負責，總代理與經銷商還在推皮球，讓他們深感無奈。所幸11月10號，奧迪還是返還給許先生的減少價金共計311,599元，其中包含本金265,500元，以及自111年6月8日至114年11月7日按年息5%計算的利息45,390元，另加上709元的相關費用，合計為311,599元。

最終，兩人還是表示，希望藉由此案提醒消費者，即使是新車也可能存在瑕疵，遇到問題要保存完整檢驗證據，必要時尋求法律途徑維權。「我們不是要鬧，而是希望這樣的事情不要再發生在別人身上」，倘若真有一天不幸發生，期盼此次的判決也能成為範例，成為保護其他消費者的教科書。

對此，CNEWS匯流新聞網記者曾致電奧迪北區公司，由該總機接聽，再三轉接相關單位，但表示無法代表總公司為官司及判決回應。

照片來源：許先生提供

