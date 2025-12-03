獨家》有望翻盤 藍營嘉義縣長「奇兵」曝光！實力比美川伯

中選會代理主委吳容輝。（本報資料照片）

民進黨嘉義縣長初選，將由「英系」立委蔡易餘對決「賴系」縣議員黃榮利，而國民黨部分，立委王育敏被新任黨主席鄭麗文留任縣黨部主委，被視為可能重披戰袍再戰2026。不過，據了解，藍營內部傳出另有「奇兵」，熟悉地方生態重量級人士透露，國民黨在南台灣大有可為，嘉義縣也絕對不是「鐵板一塊」。

嘉義縣在2001年之後，就由民進黨長期執政，因此被視為國民黨艱困選區。王育敏2022年縣長選舉拿下10萬1517票、37.15%的得票率，雖然穩住藍營基本盤，但和對手翁章梁仍有一段不小的差距。黨內安排王育敏出任不分區立委以及縣黨部主委，和台南、高雄、屏東的同樣的布局，就是希望能夠繼續深耕地方、再接再厲。

明年縣長選舉，除了當初點名再戰的王育敏之外，藍營高層口袋名單還不只一人，包括前考試院副院長吳容明的胞弟、現任中選會代理主委吳容輝就傳出是大黑馬; 據透露，雙方已經展開接觸，黨內人士透露，如果能夠成局，嘉義縣不是沒有翻轉的可能。

基層公務員出身的吳容輝，從台北市政府民政局科員做起，一路到股長、專員，後回鄉出任嘉義縣政府環保局長、秘書長，更曾寫地方自治史紀錄，4度擔任副縣長，分別輔佐李雅景、陳明文、張花冠和翁章梁等首長，推動長庚醫療專區、建焚化爐、爭取到故宮南院興建、開發大埔美及馬稠後產業園區等重大建設，可以說不分藍綠，近4任縣長的小內閣中，都把吳容輝視為「不可或缺」的左右手人選。

看好吳容輝對縣政以及地方生態的熟悉，且過去表現得到不分藍綠、派系的肯定，希望能夠爭取到中間選民的認同，因此，在黨內重量級人士推薦下，國民黨方面也積極勸進。由於吳容輝目前為無黨籍，國民黨選戰策略會不會採取不提名，而是以藍白共推的形式，在嘉義縣市長選舉一起談合作，都是未來進一步討論的焦點。

