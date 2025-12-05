獨家／有望「代母出征」投入選舉 應佳妤：選或不選都準備好了

台北市議員應曉薇（右）的大女兒應佳妤（左）有望接棒投入2026選戰。（資料照片／李智為攝）

各陣營積極備戰2026大選，首都台北市向來被視為一級戰區。值得注意的是，上屆在中正萬華選區高票當選的國民黨籍議員應曉薇，因官司纏身恐難爭取連任。不過，有黨內人士透露，應曉薇女兒應佳妤檯面下動作積極，有望「代母出征」投入選戰。《鏡報》也取得應佳妤本人回應，她表示，「我在乎這裡的一切，選或不選，我都準備好了」。

連任4屆議員的應曉薇因捲入京華城案遭國民黨停權，黨內人士透露，若官司出現變數，應佳妤有望「代母出征」投入選戰。雖然應曉薇先前曾澄清女兒還想繼續念書，未來是否從政「隨緣」。

不過據觀察，應佳妤近期常陪應曉薇勤跑基層經營地方，深受婆婆媽媽喜愛，她也在母親議會團隊中擔任助理，除了進行選民服務、研究法案，也會積極向前輩們請益選舉事務，日前也與母親一起出席黨慶拜票，積極為接棒熱身。

海外留學歸國的應佳妤，過去陪母親出庭時在民眾黨支持者的直播中首度亮相，她才貌兼具的甜美形象擄獲許多「小草」粉絲，她還曾在陪母親出庭時親自發放早餐給聲援民眾，贏得不少好感。

應佳妤首度現身民眾黨支持者的直播，甜美氣質意外引起網友們熱烈討論。（圖／翻攝畫面）

長期操盤地方選舉的藍營人士分析，依國民黨規規定，須入黨滿1年才能爭取提名，因此應佳妤極有可能以無黨籍之姿參選。而應曉薇在2022選舉中拿到將近2萬票，且許多過去支持于美人參選立委的地方里長，現在都改挺應曉薇，可見其地方基本盤還是很穩固。

該名藍營人士認為，一旦應佳妤投入選戰，不僅能承接母親票源，甚至能吸走民眾黨選票，「有望成功接棒進議會」。但她是否披掛上陣，仍取決於應曉薇官司發展。該人士也形容，若應佳妤真的參選，中正萬華將上演「白色內戰」，且一定會重創二度參選的民眾黨發言人吳怡萱，恐讓吳再度落馬。

一名藍營人士分析，一旦應佳妤投入選戰，不僅能承接母親票源，甚至能吸走民眾黨選票，恐讓二度參選吳怡萱再度落選。（資料照片／李智為攝）

另一名藍營地方人士分析，若應佳妤以無黨籍身分參選，國民黨勢必會再補提1席人選。應佳妤屆時估計能承接母親6成票源，最後不僅可能重創吳怡萱，也將稀釋藍營選票，恐進一步導致國民黨提名人選成為「落選頭」。

對於是否投入選戰？應佳妤告訴《鏡報》，中正萬華是自己從小長大的地方，跟著媽媽走過每一條街、每一個角落，她看過這裡的溫暖，也記住這裡的韌性。「對我來說，我在乎這裡的一切，選或不選，我都準備好了」。



