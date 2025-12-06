獨家／有洋蔥！感念白沙屯媽祖讓兒心臟康復 四寶媽追隨遶境

記者何正鳳、郭彥廷／高雄報導

白沙屯媽祖遶境的路上，有一名信眾鄭小姐帶著小物跟其他人結緣，被大批香燈腳包圍。她說11年前剛出生的二兒子心臟有缺口，向媽祖發願一個月後二兒子奇蹟般康復，讓她深信媽祖庇佑，開始每年隨香，身為四寶媽的她，也常帶著四個孩子一起遶境。

信眾鄭小姐發送小物與其他民眾結緣。

四寶媽信眾鄭小姐：「不是啦這是小夾子啦。」

其他信眾：「謝謝。」

被信眾包圍手伸直，鄭小姐送元寶、藥膏、原子筆，會發心跟信眾結緣，是因為11年前跟白沙屯媽祖發願所求有回應。

廣告 廣告

四寶媽信眾鄭小姐出面說明。

四寶媽信眾鄭小姐：「因為他（二兒子）剛出生，醫生說他的心臟有缺口，跟媽祖說如果有靈驗，我們就去陪祢慢慢走，等一個月後去複診，好了，冥冥之中有不可思議的地方。」

信眾鄭小姐有四個小孩。

剛好粉紅超跑經過，鄭小姐虔誠跪拜，身為四寶媽的鄭小姐11年前生下二兒子心臟差點開刀，拜完媽祖康復，讓她決定只要有空就帶上四個小孩來遶境，女兒也會幫忙製作結緣品。

信眾鄭小姐大兒子出面說明。

信眾鄭小姐大兒子：「家裡有在拜拜的，他也（弟弟）比較喜歡拜媽祖。」

記者：「阿姨頭上這個哪一個東西是妳做的？」

信眾鄭小姐小女兒：「這個。」

記者：「跟媽媽一起來遶境幾次？」

信眾鄭小姐小女兒：「大概五、六次了。」

媽祖贊境通常花兩三萬元送小物。

像是這種媽祖贊境通常花兩、三萬元送小物，若是九天八夜白沙屯媽祖遶境，加上親友募捐，有時能送出十萬結緣品。

四寶媽信眾鄭小姐出面說明。

四寶媽信眾鄭小姐：「就朋友說給妳贊助，說我們出錢妳出力，如果平常（贊境）是兩三萬元，如果像說白沙屯九天八夜募捐，就隨喜啊，有時候就十萬元。」

香燈腳所求圓滿，也讓越來越多人追隨粉紅超跑遶境路。

更多三立新聞網報導

不只錢麗被遣返中國！亞亞、小微、恩綺最新近況曝 「這人」最慘

這癌症「連14年」成台人中標榜首！檢查前準備不足 小心驗不清

預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發

宏國哭哭！台灣白蝦外交超狂 這4國前10月進口額超越去年整年

