獨家／有那麼急？為省5分鐘 直擊4騎士違規騎人行道

機車騎士為了省時間，直接將機車牽上人行道。（圖／東森新聞）





高雄豪宅區凹子底神農路，連接博愛路T字路口只能右轉，要到對面巷子，明明就在眼前，卻得繞一大段路，至少要等4次紅綠燈才有辦法，大概得多花5分鐘，很多騎士不想等，直接騎上捷運旁邊的人行道，8月來取締超過20件，我們直擊，一個綠燈有4輛機車違規，這裡也被封為高雄騎上人行道逆向第一名。

騎士騎上人行道，在路邊等著，沒多久又一輛依樣畫葫蘆，剛好綠燈，兩輛機車跟著行人一同往前，一個綠燈，有四輛機車都是騎上人行道後，再往前面的巷子騎，都是違規，因為正確的騎法應該是這樣，這邊的機車如果要過到對面的話，是沒有辦法直接過去的，必須要右轉而且要繞一段路，才有辦法回來，所以很多的機車騎士，他們為了省時間，直接騎上這個人行道，就像我們看到的這個樣子，在這個地方等紅燈，等到綠燈之後再直行。

這樣騎很耗時，騎士不想多等，這個地點在高雄豪宅區，凹子底神農路，騎士騎上去的人行道，旁邊就是捷運，行人多還有人推著推車，我們直擊外送員搶時間，騎上人行道後，還特地騎到待轉區等，而且不只一名外送員這樣做，還有騎士是逆向機車用牽的，牽上人行道後再騎車過馬路。

記者vs.違規騎士：「（大家都是這樣騎嗎？）好像大部分，這樣大概可以省多少時間三分鐘。」

違規騎士：「這樣是不恰當的，但是你又沒辦法，（可是這樣騎就是違規呀），對，違規，但是我安全別人也安全，因為不順就沒有這樣來的車。」

龍華派出所所長洪子棠：「8-10月份，於該處取締21件交通違規。」

到底省多少，應該要右轉騎士都騎上人行道，光是在這個路口等紅燈，就要等99秒，要到對巷的話，得先右轉再等60秒，加上連續兩個待轉還能到對巷，加上來紅燈得等299秒，也就是快5分鐘，被警方取締，最高可罰1800元，但騎士看到要去的地方就在眼前，還要繞一大段路，貪方便寧可逆向違規。