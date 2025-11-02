獨家／有陷阱？誤停平面消防栓 民眾收罰單批搶劫

日前有民眾將車停在了沙鹿的空地前面，但卻沒有注意到這邊是一個消防栓，因此收到了一張罰單。（圖／東森新聞）



有民眾到台中沙鹿的自強路停車，卻莫名收到一張「在消防栓前」停車的罰單，但卻沒有發現消防栓，好奇的將影片po上網說「明明可以直接跟我說要搶劫，但還是開了一張罰單給我。」原來消防栓就是地下式的，雖然有漆成黃色，但旁邊沒有標示，不注意看還以為是水溝蓋。而轄區員警說，因為沒有醒目標示，除了主動撤單，也會函請相關單位改善。

日前有民眾將車停在了沙鹿的空地前面，但卻沒有注意到這邊是一個消防栓，因此收到了一張罰單。不過從車內視角來看，其實很難注意到消防栓，容易被誤認成水溝蓋。

廣告 廣告

附近住戶：「一些外來的車不知道，可能就盲目亂停，莫名其妙消防栓不是，一根柱子那種嗎，放成這樣我們不知道。」

這個消防栓的地點就在台中沙鹿自強路211巷，民眾收到了在消防栓前停車的罰單，找來找去就是沒看到，覺得莫名奇妙，於是將影片po上網，說明明可以直接跟我說要搶劫，但還是開了一張罰單，引發網友熱議。有人說謝謝你的罰單，長知識了，不過也有人說，應該是停到別人常停的位置，有些人習慣停之後，突然被停走，就會想辦法檢舉。

附近住戶：「他會在那邊貼單說，這是消防口請勿停車，寫這個然後就貼著不讓人家停，只知道那兩個冰箱是私人的，我們之前停那邊有被罵過。」

空地旁有2個冷凍貨櫃，有民眾目睹會有人去那邊拿東西，貨櫃上也留下貼公告的痕跡，但因為海線強勁風勢，公告已經被吹走，不過消防栓的黃漆卻是最近才出現的。

附近住戶：「之前是沒有的，是我發現他有噴，是10月份的事情。」

2025年11月，地下消防栓噴了黃漆，不過2022年6月，長的舊水溝蓋還有車停在旁邊，2018年3月，甚至被雜草蓋住，也讓不少人覺得這根本是陷阱。

附近住戶：「你們不講我沒發現。」

同樣在自強路上，還有另外一個地下消防栓，上面只寫了消防火栓，其實為了行人路權，以及減少汽車迴轉難度，現在多數都改成地下的消防栓，不過最大問題就是標示不清，而轄區員警也說，雖然民眾有違規事實，但標示不清容易有爭議，所以會主動撤單，可能連消防人員都不易發現，希望未來除了能畫設紅線，或是設立標示牌，除了避免成為挨罰陷阱，也別讓火警發生時，有車誤停影響救災。