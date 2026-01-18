獨家／有魚無市！ 中國低價競爭 台灣鯛難外銷「價格跌」

台灣鯛在池子裡愈養愈大，就愈難銷往國外，價格持續下跌，漁民欲哭無淚。（圖／資料畫面）





美國對台關稅15%政策定案，外銷市場不確定性消失，原本預期台灣鯛銷往美國的量會上升，但南部地區漁民表示，受去年高雄烏龍藥檢，以及中國魚類產品低價銷往美國的影響，美國庫存量過大，導致台灣鯛賣不出去。尤其台灣鯛在池子裡愈養愈大，就愈難銷往國外，價格持續下跌，漁民欲哭無淚。

新鮮的台灣鯛，鋪上厚厚鹽巴，放進爐裡烘烤，皮酥肉嫩的鹽烤台灣鯛，是台灣獨有的美味。但即便美台關稅政策定案，想力拚外銷美國，卻困難重重。

漁民：「中國自從知道中美貿易大戰後，它就傾銷它國內的魚到美國去，魚片又受到太多東南亞進口魚片的影響，所以我們大規格的魚隻也動不了，變成整個魚價就往下走。」

中國以低價將魚類傾銷美國，現有存貨難以消化，台灣鯛根本無法出口。加上去年高雄烏龍藥檢事件，以及進口魚片低價競爭，台灣鯛市場陷入低迷，出現有魚無市的情況，恐怕要4月後，才有機會翻盤。

漁民：「預估大概要今年的4月，中國的這些低價魚貨才會銷完，我們才開始有利基可以產生。」

尤其南部地區嘉義、台南影響更大，就有漁民透露，台灣鯛飼養成本，每台斤28到30元，但傳統市場與加工廠收購價，跌到每台斤25元，外銷條凍價600公克以上23元，300到600公克只剩14元，全都在倒賠，真的好辛酸。魚養在池子裡愈養愈大尾，還超過出口冷凍加工容許的規格，恐怕無人要收。

宜蘭地區養殖業者：「我們都自產自銷，平均價格的話，一斤大概落在80初左右。」

再加上不少台灣鯛餐廳業者，已自行養殖，養殖業內銷力道不足，外銷也被卡住。去年全台放養量多出1成多，若再賣不出去，魚價恐怕持續下探。關稅利多緩不濟急，只盼政府能盡快協助漁民，讓台灣鯛順利行銷國際。

