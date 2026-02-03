獨家／服飾聯名韓女團 粉絲狂奔瘋搶「贈品小卡」

日系服飾品牌近期和韓國超新星女團BABYMONSTER聯名，推出限定聯名衣。（圖／東森新聞）





日系服飾品牌近期和韓國超新星女團BABYMONSTER聯名，推出限定聯名衣，而且只要買一件聯名衣，就送1組全團員的限量小卡，導致2號一開賣，全台粉絲瘋搶，高雄一間百貨商場2號上午剛開門，就湧入大批粉絲，用跑百米速度搶拿號碼牌。粉絲透露，過去團員小卡都是買專輯隨機送3張，要湊齊全團成員很困難，這次買一件衣服就送一組，才會導致搶購風潮。

BABYMONSTER粉絲：「來了來了來了，OHMYGOD，OHMYGOD。」

百貨公司剛開門，所有人剛出電梯門，就直奔日系服飾店。

BABYMONSTER粉絲：「OHMYGOD!，OHMYGOD!。」

每個人都用跑百米速度，像是喪屍一樣奔向櫃位，就怕慢人一步落人於後。

BABYMONSTER粉絲：「大家都殺瘋了。」

拍影片男子達陣後，氣喘吁吁準備排隊，鏡頭往後拍還能看到，有人陸續跑過來排隊。

BABYMONSTER粉絲：「勝利者的嘴臉，欸你也有嗎?，勝利者的嘴臉。」

入場購物有拿到號碼牌的人都笑得像小孩，而他們鎖定的是，這團韓國女團的聯名衣和聯名小卡。

韓國女團BABYMONSTER：「讓你感受那種超越夢境的美好，如果我向你證明我完全掌握節奏，寶貝你會喜歡嗎？，寶貝你會喜歡這樣嗎？。」

隸屬YG娛樂的超新星韓國女團，BABYMONSTER走嘻哈風格，能唱能跳能饒舌實力雄厚，這次日系服飾品牌推出限定聯名T，而且只要消費一件聯名T，就能獲得一組限量的全員小卡，2號一開賣高雄的百貨商場，就有粉絲跑百米瘋搶。

BABYMONSTER粉絲張先生：「BABYMONSTER的專輯的小卡是，（隨機）給3張，而且不會全部成員都會給，就是你可能只需要買一件衣服，就可以拿到一整套，就會覺得這是一個很難得的機會。」

民眾：「這個都送完了，HELLOBABYMONSTER。」

服飾店顧客：「啊小卡也沒了，都沒有小卡，小卡現貨現貨你要來這邊，你要來外面等，聽說40份。」

實際來到粉絲瘋搶的分店門市，聯名T雖然還有，但成員小卡已經發放完畢，全台各門市也幾乎是秒殺等級，讓其他百貨商場其他櫃位看了，都覺得有夠驚人。

百貨商場其他櫃位：「用衝的啊衝百米那樣子啊，我是來這邊是第一次看到啦。」

正因為小卡這麼夯，網路上轉賣價格也水漲船高，不是一張將近2百，就是一組6張千元起跳，甚至有人喊到兩千，粉絲經濟果然不容小覷。

