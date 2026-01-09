獨家／未來動態曝光！偷拍服刑180天出獄 鄧佳華最想做這件事

記者楊忠翰／屏東報導

滋事型網紅鄧佳華，2023年在某髮廊任職期間，他不但持手機偷拍女設計師裙底風光，還拍搞笑影片嘲諷對方，事後女設計師氣憤提告；桃園地院依無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑；鄧佳華在去年7月10日入獄服刑，直到本月9日才期滿出獄；鄧佳華受訪時表示，他想要洗個澡後吃個早餐，接著回家探視母親，未來會專注經營自媒體工作。

檢警調查，2023年9月間，鄧佳華突然拿出手機，偷拍女設計師裙底風光，對方發現後要求他刪除影像並報案；鄧佳華應訊時坦承犯行，監視器畫面亦清楚拍下他的犯行，女設計師亦表示並未同意鄧佳華拍攝私密處；事後鄧佳華又與網紅吃屎哥合作，拍攝偷拍過程的搞笑影片，藉以博取社會大眾關注。

法官認為，鄧佳華應訊時坦承犯行，但他並未初犯，2019年間曾觸碰另名女子隱私部位遭判刑確定，絲毫不尊重女性，觀念亟待矯正；鄧佳華拍攝搞笑影片行為亦欠缺同理心、犯後毫無悔意，遂依無故攝錄他人性影像罪判鄧佳華6月徒刑，得易科罰金18萬元。

鄧佳華並未上訴，亦無力繳納18萬元罰金，去年7月10日前往桃園地檢署報到，隨後被押送至桃園監獄服刑，後來又轉至屏東監獄，歷經180天監獄生活後，今天終於服刑期滿出獄，吃屎哥游承霖及插畫家沈培安等好友，也在鄧佳華母親請託下一同接他出獄。

鄧佳華受訪時表示，他現在最想做的事情就是洗澡，然後吃個早餐，插畫家沈培安隨即表示：「你母親有給我們來回的車錢及住宿費用，讓我們來接你出獄」；鄧佳華經旁人提點後才說，他接著要回家看媽媽，未來將專注經營臉書等自媒體。

鄧佳華原本在桃園監獄服刑，後來轉至屏東監獄。（圖／游兆霖提供）

