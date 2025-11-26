獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人

朱孝天雖憑F4名氣仍有粉絲支持，但票房與人氣狀況反映單飛挑戰不小。（翻攝朱孝天微博）

朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。

朱孝天本月中的演唱會，開場前仍有許多空位。（網路圖片）

他在直播中毫不掩飾對F4的看法，先是挑明不喜歡過去的歌曲：「F4的歌，你們愛聽自己去聽，我反正不喜歡，你們喜歡就好。我每次去KTV都被迫營業、消費情懷。」又自嘲唱功差：「我就是沒有唱功，沒學過，演戲也沒有學過，只是做我喜歡的事。」他甚至透露去試錄F4的兩首新歌，錄完從棚內走出來就被粉絲舉手機拍，臉色難看地說：「又得要面對這種事，無法享受。」這種直率與自我，讓他與其他成員的互動保持距離，也被視為導致官方在復出安排上被動的因素。

F4在五月天大巨蛋演唱會驚喜現身轟動全場，朱孝天（右）不同色系西裝曾引起討論。（相信音樂提供）

F4此次復出是在五月天阿信促成下，花費兩年時間才讓四人點頭。他們在五月天臺北大巨蛋演唱會驚喜現身，轟動全場，但朱孝天與其他三位成員明顯不同色系的西裝，引發「不合群」討論。他解釋，到了現場才發現西裝不合群，言承旭甚至拿了兩套給他選，但他為了不麻煩別人沒有換。朱孝天在直播中也提到：「這次有先問另外3人，再次合體不會再穿錯衣服了。」話一出，更引發粉絲提前猜測F4會在北京鳥巢再次合體。

朱孝天本月初成立自己的經紀公司。（翻攝朱孝天小紅書）

朱孝天本身也認同，F4復出是對大家青春的「售後服務」，四人如今各自分屬不同公司，要重新聚在一起，再創昔日風華本就不容易。然而，他直率與自我的性格，使他與其他成員保持距離，也讓官方在復出安排上感到棘手，最終被排除在外，新專輯亦無份，責任難以完全推給他人。

朱孝天坦言與F4其他成員私下沒有交情。（網路圖片）

